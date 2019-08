Ligue 2 : Les matchs se suivent et se ressemblent pour l'USO

Orléans, France

L'US Orléans connait décidément un début de championnat bien difficile à se lancer. Les spectateurs ont l'impression de voir semaines après semaines le même scénario et nous en tant qu'observateurs, on a l'impression de répéter presque à chaque compte-rendu les mêmes constats. Oui hier et notamment sur la 1ère mi-temps, l'USO a maîtrisé le jeu et a posé des difficultés aux Chamois Niortais. Mais encore une fois une domination stérile. Les orléanais arrivent fréquemment devant la cage adverse, mais pour ce qui est de faire passer la ligne au ballon, c'est une tout autre histoire. Il faut quand même reconnaître que ce vendredi soir, le portier niortais a fait quelques arrêts importants, mais il a aussi parfois manqué, côté orléanais, de justesse, de précision, d'un peu de chance peut-être aussi. Mais c'est bien connu, dans les périodes où ça ne va pas, tout tourne dans le mauvais sens et la chance aussi.

Sonnés

Les niortais, qui ne comptent eux, qu'une seule défaite ont à l'inverse, le vent dans le dos. A l'image du but inscrit à la 61ème (le seul de la soirée). Au départ, l'orléanais Keita se fait bousculer en tentant de remonter le ballon, l'arbitre ne bronche pas et un niortais part en débordement, adresse une frappe (ou un centre, il y a un doute) très étrange, qui finit aussi étrangement dans les buts, surprenant le gardien orléanais. Derrière, même en lançant les forces offensives disponibles, en tentant de pousser en fin de match, rien n'y a fait. L'USO concède donc sa 4ème défaite en 6 matchs de championnat. A chaud, juste après le match, les orléanais apparaissaient marqués et un peu sonnés par ce nouveau revers. Ils vont avoir 15 jours pour se remettre les idées en ordre et tenter de vite repartir du bon pied, car après ce match, ils occupent la 18è place et les écarts commencent à se faire.

