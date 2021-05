Football Ligue 2 - Les réactions après la victoire du Clermont Foot contre Sochaux

Statu quo dans le haut du classement à l'issue de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 2. Bousculé, le Toulouse FC s'est finalement imposé 2 à 0 contre le Stade Malherbe de Caen, futur adversaire du Clermont Foot qui n'a pas tremblé en dominant le FC Sochaux Montbéliard, 3 buts à 1 (Bayo, Doussou, Allevinah).

Plus que jamais, le CF63 a toutes les cartes en mains pour s'offrir une montée inédite en Ligue 1. Une victoire en Normandie ouvrira les portes du paradis. A moins que mercredi prochain, Pau ne ruine les derniers espoirs toulousains de monter directement.

Pascal Gastien, tête froide

"On a fait un bon match, maintenant il faudra gagner à Caen, ce sera un bon match. Faut pas se crisper, garder cette mentalité et cette envie de gagner. On a eu un petit flottement après le penalty mais on a bien réagi. Le goal-average sera important, on va voir. On regardera le match Pau-TFC et préparer Caen, garder la tête froide". Le coach du CF63 n'a pas manqué de remercier les centaines de supporters auvergnats privés de stade, mais qui ont réservé aux joueurs et au staff à leur arrivée en bus un accueil à la hauteur du plaisir procuré cette saison. "Les supporters c'était un moment fort, une belle expérience. C'était parfait. Mais il faudra garder la tête froide pour aller à bout."

L'hommage d'Omar Daf

L'entraîneur sochalien Omar Daf a tenu à rendre hommage au Clermont Foot 63 : Clermont travaille bien, félicitations à eux, je leur souhaite le meilleur pour la suite".

Jodel Dossou, supporter de Pau

Auteur de deuxième but clermontois, Jodel Dossou a été porté par la ferveur populaire autour du stade Montpied. "On savait que ce serait un gros match contre Sochaux, on a vu le score de Toulouse, mais on est concentrés sur nous. On a notre destin en mains... On ne s'attendait pas à autant de supporters près du bus ! Ça nous a boosté, on savait qu'on avait pas droit à l'erreur, à nous maintenant d'aller au bout ! Et supporter de Pau mercredi contre le TFC".

Le match d'une vie pour NSimba

Vital NSimba a conscience que le Clermont Foot peut écrire la plus belle page de son histoire. La première marche a été franchie contre Sochaux. Il en reste une à Caen. Le match le plus important de sa carrière. "Il fallait faire le travail, on ne compte que sur nous-mêmes. La semaine prochaine, ce sera le match de notre vie, faudra être à la hauteur... Incroyable l'arrivée au stade, cet engouement pour le foot dans une ville de rugby. Ça nous a motivés. On était prêts à aller dans la foule ! Merci aux supporters. On va regarder Toulouse contre Pau ensemble mercredi. Profiter de ces moments de cohésion. On est un groupe très homogène, pas d'appréhension... Prêts comme jamais pour la semaine prochaine contre Caen. Le match d'une vie, on ne rejouera peut-être pas ce genre de matchs. On compensera la fatigue par le mental. On sera là."