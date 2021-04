Ligue 2. Les réactions après le nul de Caen face à Pau

Les réactions caennaises

Fabrice Vandeputte, entraineur du SM Caen : "On avait prévu des points ce soir. On aurait préféré en prendre trois, mais un c'est déjà bien. C'est surtout la prestation de l'ensemble des joueurs qui m'a plu. On a manqué de fraîcheur, de peps sur la deuxième période. Sur le but, c'est une succession de détails qui fait qu'on est mis en difficulté. C'est un manque de justesse. La défense a été à la hauteur de ce que j'attendais, je ne l'ai pas senti fébrile. Jusqu'à la dernière seconde, on s'est bagarré.

_Sur le match de Brahim Traoré (17 ans et 2 mois) : "__O_n 'était pas trop inquiet quant à sa prestation. Il a répondu présent et a terminé avec des crampes. J'ai décidé de le titulariser au profit de Cal car il va plus vite. C'était un bon compromis de pouvoir le lancer aux côtés d'Oniangué.

Alexandre Mendy, attaquant du SM Caen (buteur à la 38ème) : "Un bon match de toute l'équipe avec un nouveau coach des nouveaux joueurs, des jeunes. Comme les précédents matchs, on n'arrive pas à tuer la rencontre. Pau a eu de la réussite mais a été solide. Le point d'amélioration doit être de marquer le deuxième but. Souvent, on se fait punir par nos erreurs.

Sur son but... "C'est un corner qu'on a travaillé, ça nous a réussi ce soir. C'est vrai que suis monté très haut pour reprendre ce ballon.

Les réactions paloises

Didier Tholot, entraineur du Pau FC : "Pour nous c'est un bon point, on évite à Caen de s'échapper. On continue notre série d'invincibilité, c'est déjà bien. Je regrette le but que nous prenons où il y a une énorme erreur de marquage. On sait que ce sera compliqué mais on n'aura pas que des gros matchs jusqu'à la fin. Il faut se souvenir qu'il y a deux mois on était à 7 points du premier relégable.

Victor Lobry, milieu de terrain du Pau FC : "C'est un nul mérité pour les deux équipes, logique. Le but nous a contrarié parce qu'on fait une première mi-temps correcte et on prend un but sur coup de pied arrêté. Notre plan était de continuer sur notre lancée. En prenant un point ici, on poursuit notre bonne série (5 matchs d'invincibilité). Frustrant sur la dernière occasion de Sabaly, sauvé sur la ligne (par Fouda)".

Sur le but palois... Je veux tirer fort devant le but, je me dis que si quelqu'un la touche, ça peut finir au fond. Il y avait Armand seul au deuxième poteau.