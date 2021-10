Ligue 2 : "On est costaud" la réaction du buteur, Tony Mauricio, après la victoire du FCSM à Rodez (1-0)

Et de 8 ! Le grand 8 pour Sochaux qui signe ce samedi à Rodez son 8ème succès de la saison en 12 journées, et le 4ème en déplacement. Une performance qui permet aux Jaune et Bleu de rester au contact du leader Toulouse, mais surtout de distancer leurs poursuivants : Le Havre est désormais à 5 points et Auxerre à 6 !

Le FCSM est l'un des grands gagnants de cette 12ème journée. Voici les réactions des joueurs sochaliens.

Tony Mauricio, milieu du FCSM, buteur à la 75ème minute et auteur de son premier but en jaune et bleu

"J'ai su la mettre au fond, le centre de Maxime Do Couto est magnifique, j'ai anticipé un peu son centre, je sentais qu'il allait arriver au premier poteau, voilà, on a le feeling des fois et puis je la mets bien, et puis ça fait but. Après, je n'en fais pas une obsession de marquer, mais ça fait plaisir, c'est bon pour la confiance. Mais surtout ce sont trois points qui nous font du bien et qui nous permettent de rester en haut. On est costaud, on ne prend pas de buts et il faut garder ça, c'est très important."

La réaction de Tony Mauricio au micro de France Bleu Belfort Montbéliard Copier

Aldo Kalulu, attaquant du FCSM

"C'était un match compliqué, mais une fois de plus, on a su être "froids", et marquer sur quasiment l'unique occasion du match. On ne n'est pas précipités, on ne marque pas beaucoup de buts mais on n'en prend pas, on est très réalistes."

Valentin Henry, latéral droit du FCSM

"On sait construire un match, on sait prendre le temps aussi de gérer le résultat, on se fait peu revenir au score, et c'est la force de notre groupe aujourd'hui. On était conscient qu'on pouvait faire un petit pas ce soir, et voilà, mais c'est encore long. Mais ces points faut les prendre, et on les prend. On pourra s'en servir à la fin et on fera le point."