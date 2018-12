Ligue 2 : les remplaçants du Stade Brestois au front pour tanner la peau des Chamois Niortais

Le Stade Brestois peut atteindre le total de 40 points à mi-saison s'il l'emporte ce vendredi à Niort. Mais Jean-Marc Furlan va devoir faire sans cinq, et très certainement six, de ses titulaires habituels.

Ça fait partie des nombreuses théories footballistiques que Jean-Marc Furlan répète à l'envi. L'entraîneur brestois n'a qu'un seul objectif : les 42 points qui suffisent à se maintenir, après on voit.

Le Stade Brestois s'approchera très sensiblement de cette barre s'il l'emporte à Niort, ce vendredi, alors même qu'on atteint la mi-saison.

Brest deuxième, quoi qu'il arrive à Niort

Un tel temps de passage serait assez énorme. Même en 2014/2015, quand Furlan avait fait de Troyes une équipe quasiment invincible, l'ESTAC n'avait pas atteint un tel total à mi-parcours.

Ce pécule ne suffira pas à terminer champion d'automne comme en 2016, le FC Metz a trop d'avance, mais il assure à Brest de passer les fêtes bien au chaud, à la deuxième place, qu'il gagne, fasse nul, ou perdre à Niort.

Quid de Bernard ?

Pour se défaire des Chamois Niortais, il faudra faire avec les remplaçants :

Le défenseur central Castelletto est suspendu . Il purgera le deuxième de ses trois matchs délivré par la commission de discipline de la FFF.

. Il purgera le deuxième de ses trois matchs délivré par la commission de discipline de la FFF. Le latéral gauche Bernard s'est blessé à l'entraînement lors d'un choc avec Charbonnier. Il figure dans le groupe, mais rien ne dit qu'il jouera contre son ex-club.

lors d'un choc avec Charbonnier. Il figure dans le groupe, mais rien ne dit qu'il jouera contre son ex-club. Le milieu axial Pi se remet de son opération et ne reprendra qu'en 2019.

et ne reprendra qu'en 2019. Belkebla est suspendu , lui aussi, pour une accumulation de cartons jaunes.

, lui aussi, pour une accumulation de cartons jaunes. Autret souffre de la cheville et ne s'est pas entraîné de la semaine.

et ne s'est pas entraîné de la semaine. Court souffre d'une petite élongation à un ischio jambier. De "stade 1" selon Furlan. Pas méchant donc, mais l'entraîneur ne veut pas prendre de risque.

Jacob et Diallo vont devoir confirmer

Comment Jean-Marc Furlan va-t-il faire au milieu ? Brest évoluera avec un seul récupérateur, Ayasse, et deux milieux axiaux devant lui : Diallo et Jacob.

Prêté par Monaco, Diallo déçoit et n'est plus apparu en championnat depuis la victoire contre Lorient. Jacob connaîtra sa première titularisation de la saison en L2, et tentera de confirmer son bon match à Vannes, en coupe de France.

Ce n'est pas la fête à Niort

Malgré la belle septième place de son équipe, Chamy le chamois a le coeur lourd © Radio France - Thomas Lavaud

A Niort aussi, c'est la foire aux absents ! Les Chamois n'ont plus d'entraîneur depuis la mise à pied de Patrice Lair cette semaine. L'adjoint Jean-Philippe Faure sera sur le banc.

Et Dona Ndoh, troisième meilleur buteur du championnat, est suspendu.

Le psychodrame entourant le départ de Patrice Lair affectera-t-il les jeunes chamois, auteurs d'une très belle saison ? Pas sûr. Niort aurait très bien pu l'emporter à Lorient sans son coach, la semaine dernière, si l'arbitre n'avait pas accordé un gentil penalty aux Merlus.

Sa défense n'encaisse plus de but. Et Niort est l'équipe la plus dangereuse de Ligue 2 sur phases arrêtées. Elle a autant marqué sur penalty que sur action de jeu (7 buts). Méfiance.

Suivez Chamois Niortais - Stade Brestois dès 20 heures 30 sur France Bleu Breizh Izel avec Léo Rozé et Thomas Lavaud,