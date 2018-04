Ligue 2 : les résultats et le classement de la 36e journée

Par Germain Arrigoni, France Bleu

Reims, déjà assuré de monter dans l'élite, reçoit Niort vendredi lors de la 36e journée de Ligue 2. Dans la course à la deuxième place synonyme de montée, Nîmes de déplace à Clermont et l'AC Ajaccio au Havre. En bas de tableau, Quevilly reçoit Valenciennes, et Nancy accueille Tours, déjà relégué.