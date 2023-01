Ligue 2 : les supporters de l'ASSE mettent fin à un mois de boycott dans les tribunes

Après un mois de boycott des tribunes, les supporters reprennent le chemin du stade Geoffroy Guichard, ce samedi 28 janvier. Les associations des supporters ont voté la fin du boycott à la mi-journée. Ils étaient près de 1 500 ultras, supporters et Stéphanois à lever le bras quasiment à l'unanimité pour voter leur retour en tribune.

Un vote qui s'est tenu en amont du match entre les Verts et Sochaux , ce samedi à 15 heures.

Les groupes des supporters de l'ASSE devant le Chaudron à Saint-Etienne avant la réception de Sochaux, ce samedi 28 janvier. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Juste après le vote, comme pour se chauffer la voix et retrouver leurs bonnes habitudes avant de recevoir Sochaux, les supporters ont entamé des chants, allumé des pétards et mais aussi des fumigènes verts.

Les groupes des supporters dénoncent toujours la gestion du club par l'équipe dirigeante de l'ASSE. Si le boycott est levé, les supporters préviennent, ils vont maintenir la pression sur Roland Romeyer et Bernard Caïazzo jusqu'à obtenir la vente du club, "sans cela, explique Corentin, l'un des membres des Magic Fans, il n'y aura pas de projets pour ce club et on ne s'en sortira pas".