Ligue 2 : les supporters de l'USO signent une tribune contre une reprise prématurée du football

La crise du Covid-19 ravive l'antagonisme entre deux visions du football. C'est ce que déplorent les 46 groupes de supporters de Ligue 1 et de Ligue 2 signataires d'un texte intitulé "Les tribunes françaises disent non à une reprise prématurée" et publiée ce lundi 13 avril. Dans cette tribune, ils tirent à boulets rouges sur le "football business", le football "coûte que coûte" porté, selon eux, par les dirigeants de clubs, les ligues professionnelles et les fédérations, obnubilés par les droits télévisuels plus que par le sport et le spectacle dans les stades.

Parmi les mécontents, les Drouguis Orléans (140 adhérents). "On a un groupe Whatsapp avec les représentants de tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, explique le président des Drouguis, Arnaud Ziomek. On a co-écrit ce texte ce week-end." L'idée est de lancer un appel aux dirigeants du football français.

Une saison gelée à la 28ème journée ?

Lui n'y croit pas, "Ce n'est pas possible de terminer la saison en cours cet été [encore 10 journées à jouer, sans compter les barrages], on devrait faire jouer les équipes trop souvent. Et même si l'on organise les matchs à huis-clos, on prend un risque pour la santé des joueurs."

Le président des Drouguis préfèrerait que le championnat de Ligue 2, comme celui de Ligue 1, ne se termine pas. "On pourrait geler le classement là où la saison s'est arrêtée [juste avant la 29ème journée] et bloquer les montées en Ligue 1 et relégations en Ligue 2, parce que ça ce ne serait pas juste pour les clubs qui auraient pu se maintenir dans l'élite par exemple."

La tribune a aussi été relayée par les Yellow Boys USO. Les supporters réagissent à la volonté de la Ligue de terminer les championnats professionnels avant une reprise de la saison 2020-2021 qui devrait être fixée au 23 août prochain. Quitte à organiser les matchs à huis clos, selon le temps et la tournure que prendra le déconfinement. Les supporters dénoncent la priorité donnée aux droits télé par les clubs.