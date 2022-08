Ligue 2 : les supporters du GF38 seront présents en nombre pour le match contre Bordeaux

Grosse affiche ce soir au stade des Alpes à Grenoble. Le GF38 affronte les Girondins de Bordeaux à domicile pour cette 4e journée de Ligue 2. 8 000 personnes sont attendues dans les tribunes. Les supporters de l'équipe de football iséroise seront bien présents. Comme ils l'étaient samedi matin à l'entraînement. Environ 80 personnes sont allées encourager les joueurs.

Comme Gerby, un des porte-paroles du groupe des supporters ultra de Grenoble. Il est confiant pour cette rencontre contre Bordeaux. "On n'a pas peur. On a peur de personne. Et surtout pas de Bordeaux."

Il reconnait quand même que c'est un match particulier, contre cette équipe qui descend de Ligue 1 : "c'est juste que dans une saison il y a des matchs qui marquent un peu plus les esprits que d'autres et évidemment quand on reçoit les Girondins de Bordeaux, ça tranche avec les affiches qu'on a l'habitude d'avoir."

Le stade sera plus rempli que d'habitude et il espère que "ça permettra de rendre une copie qui donnera envie à des gens de revenir plus régulièrement et de consolider la base des supporters."

Séduire un nouveau public

L'entraineur du GF38 se réjouit de savoir que le stade sera plein : "c'est toujours plus agréable de jouer quand il y a du monde. Après c'est à nous d'être à la hauteur de l'engouement pour leur donner envie de revenir."

Pour fidéliser ces nouveaux supporters, Vincent Hognon estime qu'il faut, certes, gagner les matchs mais aussi : "avoir un bon comportement et bien s'investir. Il faut aller les chercher par une forme de générosité."

Le milieu de terrain Amine Sbaï croit en son équipe. Il pense qu'elle peut aller chercher la victoire face à Bordeaux : "on sera à domicile. il va falloir mettre beaucoup d'envie et être meilleurs sur le plan athlétique parce que ce sont des joueurs jeunes donc on a plus d'expérience."

Le coup d'envoi sera donné ce lundi soir à 20h45, au stade des Alpes à Grenoble.