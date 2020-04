Ligue 2 : les supporters du SM Caen et du Havre AC ne veulent pas de matchs à huis-clos

Si les championnats de football amateur devraient être définitivement arrêtés avec la crise du coronavirus, les saisons de Ligue 1 et de Ligue 2 restent elles en suspens. Les supporters du SM Caen et du Havre AC viennent de signer une tribune contre le retour des matchs à huis-clos.

La fédération française de football doit annoncer dans les jours à venir l'arrêt définitif des championnats de football amateur. Mais pour les professionnels, la décision n'est pas encore tranchée par la Ligue de football professionnel (LFP). Les saisons de Ligue 1 et de Ligue 2 pourraient se terminer cet été à huis-clos. Mais cela, les supporters n'en veulent pas. 45 collectifs ont signé une tribune pour montrer leur désaccord.

"Le football se joue pour les supporters."

Parmi eux, le Malherbe Normandy Kop qui supporte le SM Caen. Pas question de reprendre la saison prématurément à huis-clos. "On peut comprendre la difficulté financière des clubs," explique Christophe Vaucelle, dit Olaf, le président du MNK 96, "mais on ne voit pas l'intérêt de finir le championnat dans des stades vides. Le football se joue pour les supporters, mais les instances du football veulent faire entrer dans la tête de tout le monde que c'est un programme télé."

Christophe "Olaf" Vaucelle est le président du groupe de supporters caennais le "Malherbe Normandy Kop" © Radio France - Olivier Duc

Écoutez le président du Malherbe Normandy Kop Christophe "Olaf" Vaucelle Copier

Le huis-clos, un "non-sens absolu" pour les Barbarians du HAC

Ils n'ont pas le même maillot, mais ils ont le même avis du côté du Havre Athletic Club (HAC) en Seine-Maritime : les Barbarians, groupe de supporters du club doyen évoluant actuellement en Ligue 2, ont eux aussi apposé leur signature au bas de la tribune. "Le football ne peut pas se passer de ses supporters !" éructe Vincent Basille, vice-président des Barbarians. "Finir le championnat à huis-clos serait un non-sens absolu. Pour les supporters et même pour les clubs, qui auraient des manques à gagner."

D'après le havrais, cette situation révèle une crise profonde du foot français : "C'est un cercle vicieux qui existe depuis des années", juge-t-il. "Avec des diffuseurs qui versent des millions, on voit l'exercice financier sur une seule saison., sans prévoir. Et quand on a une situation aussi grave que celle-ci, on voit bien que les clubs sont pris au dépourvu et dépendent de diffuseurs qui ne versent plus d'argent."

Écoutez le témoignage de Vincent Basille, vice-président des Barbarians du Havre Athletic Club. Copier

Quelle solution ?

Alors, quelles options pour la suite du championnat ? "Reprendre le football quand tout le monde pourra revenir au stade", pour Olaf du MNK 96. "Évidemment que ça nous fait bien chier de ne plus aller voir de matchs depuis un bon mois et de devoir attendre encore longtemps avant de pouvoir y retourner. On est les premiers peinés, mais on est aussi les premiers à être conscients que s'il faut attendre le temps qu'il faut, on attendra le temps qu'il faudra."

Même envie du côté des supporters Ciel et Marine du HAC : "On veut prioriser la santé", confirme Vincent Basille. "Le foot au stade, ça me manque énormément, comme à beaucoup de gens. Mais aujourd'hui c'est beaucoup trop prématuré. Moi, je me vois pas chanter au stade Océane, qui contient 5 à 8 000 personnes, dans ce contexte."

Une fin de championnat plus tardive, mais avec ses rangs de supporters ? Avec un oeil inquiet sur le calendrier, la Ligue de football professionnel (LFP) semble douter de la faisabilité de ce projet. Si, comme elle semble vouloir le faire, elle table plutôt sur une reprise au plus vite (au mois de juin), avec ou sans public, elle risque bien de se mettre les kops à dos, quelles que soient les couleurs de leur bannière.