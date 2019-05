Ligue 2 : les supporters nancéiens discrets en forêt de Haye à quelques jours du derby lorrain

A quelques heures du derby lorrain face à Metz, les supporters de l'ASNL se font discrets en forêt de Haye. Entre optimisme et inquiétude alors que Nancy peut obtenir son maintien en Ligue 2 vendredi.

Nancy, France

Alors que le derby lorrain semble être lancé sur les réseaux sociaux entre supporters de l'ASNL et du FC Metz, le climat est bien plus calme en forêt de Haye où s'entraînent les joueurs nancéiens. Le derby aura lieu vendredi à Picot pour la 37e journée de Ligue 2. Pour se maintenir, il faudra que Nancy obtienne un meilleur résultat que Sochaux en déplacement à Sochaux.

Quelques supporters présents

Alain Perrin prépare son équipe dans l'intimité du centre d'entraînement nancéien. Ce qui n'a pas empêché une poignée de supporters d'assister à la séance de ce mardi matin. Assis sur une butte, Nicolas, casquette sur la tête, observe. Il tenait à être présent :

"Semaine particulière parce que c'est le derby. Je voulais voir comment le groupe se sentait et montrer que malgré tout, on est là et que c'est un match important."

Pas de discours guerriers même si la rencontre peut être décisive pour le maintien. Philippe sera au stade vendredi et il espère surtout que l'enjeu de ce match ne prendra pas le dessus, que le spectacle sera au rendez vous :

"Il ne faut pas se dire que c'est le leader. Il faut se lâcher. On n'a rien à perdre, tout à gagner. Il faut qu'ils se fassent plaisir et qu'ils fassent plaisir au public."

"Du respect"

Des supporters qui en ont eu pour leur argent lors des deux derniers affiches à Picot avec un match nul 2-2 et une victoire 4 à 0. Le derby lorrain, un match toujours à part pour Ludovic, supporter de longue date, maillot rouge et blanc sur les épaules :

"Il y a vraiment ce truc en plus quand c'est beau, qu'il y a du respect, une vraie communion et une belle ambiance dans le stade. Je crois que l'ASNL peut battre n'importe quelle équipe. Ca va passer."

Des supporters prêts à pousser un ouf de soulagement si Nancy renouvelle son bail en Ligue 2 vendredi soir.