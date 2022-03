Ligue 2 : les supporteurs du FC Sochaux interdits de déplacement à Auxerre

Le duel entre Auxerre et Sochaux du samedi 12 mars 2022 se jouera sans supporteurs du FCSM dans les tribunes du stade Abbé-Deschamps. Pour prévenir d'un trouble à l'ordre public, la préfecture de l'Yonne vient de prendre un arrêté interdisant toute présence d'un fan sochalien aux abords du stade.

C'est une décision qui ne va pas ravir les fans des Jaune et Bleu. La préfecture de l'Yonne vient de prendre un arrêté interdisant le déplacement des supporteurs du FC Sochaux-Montbéliard pour le match à Auxerre du samedi 12 mars à 15h, comptant pour la 28ème journée de Ligue 2. "La circulation et le stationnement sur la voie publique des personnes se prévalant de la qualité de supporter du FC SOCHAUX ou se comportant comme tel, ainsi que l'accès au stade de l’AJ AUXERRE, sont interdits le samedi 12 mars 2022 de 10 heures à 20 heures dans le périmètre délimité autour du stade Abbé Deschamps" stipule l'arrêté. Les Services de l'Etat justifient leur décision pour plusieurs raisons.

Un passif de violences entre les deux clubs

Pour la préfecture de l'Yonne, cet arrêté est motivé par "le caractère répété d'événements graves de nature à troubler l’ordre public, tant Iors des rencontres entre les deux clubs qu’à l'occasion de leurs déplacements" en faisant notamment référence à 2017 "quand un supporter sochalien a dû être hospitalisé suite au caillassage du bus par les Ultras auxerrois qui en ont brisé les vitres, alors que ledit bus était escorté par la police" mais aussi au déplacement de 2020 "alors qu’un arrêté préfectoral avait été pris interdisant aux supporters franc-comtois de se rendre à Auxerre, en fin de match, un affrontement violent entre Ultras des deux clubs a eu lieu, avec des blessés. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de grenades lacrymogène pour disperser les supporters".

L'arrêté considère encore que "Iors du dernier match entre les deux équipes le 24 septembre 2021 à SOCHAUX, des invectives ou autres gestes et chants agressifs ont été entendus et vus de part et d’autre des deux camps".

Risque pour la sécurité des spectateurs

S'agissant également d'un match à fort enjeu sportif entre deux équipes actuellement dans le TOP 5, avec une forte affluence attendue pour cette rencontre de haut de tableau, "la présence sur la voie publique, le samedi 12 mars 2022 aux alentours et dans le stade de l’Abbé Deschamps de personnes se prévalant de la qualité de supporter du club de SOCHAUX, ou se comportant comme tel, _comporte des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens".Compte tenu de tous ces éléments, il est donc acté que "l'opposition existante entre les groupes de supporters des ne permet pas d'assurer la sécurité des nombreux spectateurs présents Iors de cette rencontre". _

Le FCSM pas concerté

Du côté de Sochaux, on tombe des nues face à cet arrêté "Nous respectons les décisions de l'Etat mais nous regrettons néanmoins de ne pas avoir été concertés" confie Roland Perrin, le responsable de la sécurité du FCSM "C'est en quelque sorte une violation des droits de la défense. C'est une sanction avant même que l'on puisse parler de prévention. C'est agaçant d'autant que nous avions déjà affrété un bus de supporteurs pour ce match à Auxerre".