Ligue 2 : les Toulousains ne veulent faire aucun cadeau à Rodez, un match pour le titre

La remontée en première division dans la poche, le Téfécé souhaite conclure sa magnifique saison en remportant le titre de champion de Ligue 2. Les Toulousains ont besoin d'un seul point sur les trois dernières journées. Ce lundi 02 mai, les Violets affrontent Rodez à 20h45 au stade Paul-Lignon dans l'Aveyron.

Même si le principal objectif est atteint, les Toulousains restent ambitieux. Pour l'entraineur Philippe Montanier, il y a un désormais "statut" à défendre sur ces derniers matchs. "On doit toujours tout remettre en cause. On a connu la semaine dernière un moment d'émotion fort mais à chaque fois on repart à zéro. On a apprécié ce qu'on a fait, mais ce qui compte, c'est ce qu'on va faire."

Des records possibles

Si le titre est l'objectif principal, d'autres records sont encore possible pour les Toulousains. Ils ont déjà battu le record du nombre de buts inscrits sur une saison de Ligue 2. Le milieu Branco Van Den Boomen lui vise les passes décisives. Avec 20 offrandes, le Néerlandais partage pour l'instant ce record avec Zinedine Ferhat (2018). "Si la lumière peut rejaillir sur chacun des joueurs, forcément ce sera tout bénéfique mais cela doit passer par le collectif", nuance Philippe Montanier, le coach du TFC. "En plus, ça marque l'histoire du club."

Si le record du nombre de points inscrits de Reims (2018) sur une saison est inatteignable pour le TFC, les joueurs de Philippe Montanier peuvent encore obtenir la meilleure différence de buts sur un exercice. Les Champenois en 2018 avait terminé la saison avec +50 buts en différence, les Toulousains ont pour le moment une différence entre les buts marqués et encaissés à +48.

Une "bonne rivalité régionale" avec Rodez qui joue son maintien

Ce soir, les Toulousains devront être à 100% car en face Rodez jouera gros. Les Aveyronnais sont 17ème aux portes de la zone rouge. S'ils restent sur 18 matchs sans victoire, Philippe Montanier s'attend à une rencontre à haute intensité. Au match aller, les Aveyronnais avaient ramené un match nul (1-1) du stadium.

Ce n'est pas le derby historique, c'est plus une bonne rivalité régionale, mais on a vu qu'au match aller, ils avaient joué comme des lions pour ramener un point. On jouera aussi comme des lions ce soir pour ramener la victoire." Philippe Montanier, l'entraineur du TFC

Les Toulousains vont donc jouer le coup à fond pour aussi respecter le championnat. "Il y a l'obligation à chaque fois d'être performant, de respecter les adversaires pour l'équité. Ce serait dommage avec la saison que l'on réalise, que l'on ne finisse pas très bien. Il faut vraiment marquer les esprits. Chacun ses problèmes."

Cette rencontre est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie. La prise d'antenne est à 20h15.