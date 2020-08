Ligue 2 : les ultras de l'AS Nancy Lorraine annoncent la suspension de leurs activités

Les Saturday FC, groupe de supporters ultras de l'AS Nancy Lorraine, ont décidé de suspendre leurs activités en tribune au stade Marcel Picot. C'est la conséquence du Covid et des consignes sanitaires à respecter en tribunes avec les règles de distanciation, le port du masque et l'obligation de rester assis notamment. Les locataires de la tribune Piantoni ne donneront donc pas de la voix jusqu'à nouvel ordre et dès samedi après-midi face à Guingamp pour la deuxième journée de Ligue 2.

à lire aussi Football : les Ultras du FC Nantes et du FC Lorient renoncent à animer les tribunes

"A contre-coeur"

Le Saturday FC ne voyait pas comment animer la tribune sans se mettre à la faute :

"L'histoire de rester assis, on ne se voyait pas être comme un public anglais, parce que l'activité du groupe se passe principalement debout, par la gestuelle, par les chants, par les sauts. On a été responsables avec les collectes qu'on a pu faire pour les hôpitaux, on voulait rester sur la même ligne de conduite. Ce n'est pas de la désobéissance par rapport à la ligue ou au club, on n'avait juste pas notre place là. C'est à contre-coeur qu'on n'ira pas soutenir comme on sait le faire notre ASNL".