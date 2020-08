Ligue 2 : Les voyants sont au vert pour Grenoble avant la reprise

Après deux neuvièmes places consécutives en Ligue 2 les footballeurs grenoblois ouvrent samedi à Rodez (19h), une saison particulière où ils espèrent faire fructifier une bonne préparation estivale.

« Il est temps » ! Même avec le soleil en plein dans les yeux, Philippe Hinschberger avait le sourire vendredi midi avant le départ de sa troupe pour l’Aveyron. Près de six mois après leur dernier match officiel, Grenoble et son entraîneur vont reprendre la compétition samedi soir à Rodez. Une nouvelle saison de Ligue 2 au-dessus de laquelle plane forcément l’ombre du coronavirus. « Comment ça va se passer à l’avenir on n’en sait rien » avoue le technicien grenoblois « à partir du moment où on est dans l'entraînement, dans notre quotidien sportif, préparation de nos entraînements, de nos matchs on fait abstraction du virus et de tous les problèmes que ça peut poser. Et comme on ne sait pas ce qui va se passer demain, on a envie d’être performants aujourd’hui ! ».

Renforcé cet été

Et sur la ligne de départ de la saison 2020-2021, le GF38 a des raisons d’être confiant. L’intersaison a permis à Grenoble de se renforcer notamment dans le secteur offensif. L’arrivée d’Achille Anani et le retour au bercail de Yoric Ravet peuvent permettre à l’attaque grenobloise, en difficulté la saison dernière, de franchir un pallier alors que la défense, clef de voûte du GF38 en 2019-2020, elle n’a pas beaucoup changé.

Les matchs de préparation ont aussi mis du baume au cœur des supporters grenoblois sevrés de ballon depuis six mois, avec 5 victoires en six matchs, et un seul but encaissé « et encore sur un penalty après une vieille main » rigole Philippe Hinschberger.

Mais à l’aube de sa troisième saison en Ligue 2, Grenoble ne veut pas se voir trop beau, et ne visera pour commencer que le maintien. Et avant d'espérer jouer les troubles fêtes, Grenoble va déjà tacher de bien commencer, en se souvenant que l'an dernier, il avait fallu attendre la 7ème journée pour voir le GF38 remporter son premier match.