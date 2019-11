Ligue 2 : Lorient renverse Châteauroux et reprend la tête

Lorient, France

Depuis le début de la saison, la maigre affluence du stade Gaston-Petit de Châteauroux n'avait vu que sept buts en 585 minutes. Le FC Lorient lui a offert trois buts en quatre minutes !

Mené 1-0 à la pause après une première période très moyenne, Lorient a inscrit ses trois buts aux 58e, 61e et 62e. Les deux premiers par Wissa, ex-joueur de la Berrichonne. Le dernier par Abergel, auteur d'une magnifique frappe lointaine, pleine lucarne.

Avec ses neuvièmes et dixièmes buts de la saison, Yoanne Wissa n'est plus qu'à deux buts du Havrais Tino Kadewere, leader du classement des buteurs de Ligue 2. A lui seul, l'attaquant de Lorient a inscrit trois buts de plus que toute la Berrichonne de Châteauroux.

Lorient a marqué dix buts en trois matchs

Grâce à cette troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues, la seconde en Ligue 2, Lorient retrouve la première place avec deux points d'avance sur Lens, qui jouera ce samedi contre Sochaux.

Seule fausse note de la soirée, la sortie sur blessure de Delaplace, remplacé par Hergault. La malédiction des latéraux droits lorientais se poursuit.