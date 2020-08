Ligue 2 - Luigi Mulazzi (Amiens SC): "Il va falloir qu'on se bouge!"

Luigi Mulazzi: "C'est un match où on devait prendre trois points, là on le perd!"

Une semaine après ses débuts réussis contre Nancy (1-0) à la Licorne, l'Amiens SC a rechuté au Havre (1-0) ce samedi 29 août lors de la deuxième journée de Ligue 2 sur un but inscrit contre son camp par le jeune défenseur Nathan Monzango juste avant la mi-temps. Sans conviction en première période et trop maladroits en seconde, les amiénois n'ont pas su profiter de leur supériorité numérique à onze contre dix pendant une demi-heure. Un visage très décevant qui contrarie beaucoup le vice-président du club Luigi Mulazzi

Luigi Mulazzi, cette défaite vous laisse t-elle déjà beaucoup de regrets?

"Ah c'est un match qui va me laisser des regrets incroyables! La première mi-temps était très faible pour les deux équipes, puis on a eu cing ou six occasions, eux une ou deux, on marque contre notre camp... comment voulez-vous être satisfait après un match pareil! C'est insupportable..."

On n'a pas retrouvé l'état d'esprit affiché par vos joueurs la semaine dernière contre Nancy...

"Non c'est incroyable, et vraiment là il va falloir qu'ils se bougent un petit peu. Je pense que le coach Luka Elsner a eu les vrais mots en se disant que la première mi-temps était une purge, "un écran noir", je suis d'accord avec lui. C'est inadmissible. Il va falloir qu'on se bouge!

Qu'il y ait plein d'explications rationnelles ou pas on s'en fout! Il va falloir qu'on se mette vraiment au boulot pour retrouver notre identité de combattant - Luigi Mulazzi vice-président de l'Amiens SC

"Je crois aussi que Le Havre n'a pas montré son meilleur niveau et on s'est satisfait de ce niveau là, mais je ne comprends pas parce que c'est le style de match où on doit gagner trois points, là on le perd! C'est vrai que les recrues sont arrivées en retard, qu'il y ait plein d'explications rationnelles ou pas on s'en fout! Il va falloir qu'on se mette vraiment au boulot pour retrouver lors du prochain match contre le Paris FC notre identité de combattants"

Cette défaite renforce t-elle la nécessité de vite recruter dans les jours à venir?

"Bien sûr, il nous reste encore quelques ajustements à faire avec trois ou quatre recrues, ne vous inquiétez pas on bosse là-dessus. Il y a peut-être aussi des joueurs qui vont revenir dans le circuit en attaque, on verra bien... mais là c'est vrai qu'on a des regrets insupportables sur ce match."

On vous sent presque en colère Luigi Mulazzi!

" Ah si je m'écoutais oui je pourrais hurler!"

Prochain match pour l'Amiens SC le samedi 12 septembre contre le Paris FC à la Licorne

