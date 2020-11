Ligue 2 - Luigi Mulazzi (Amiens SC): "Il va falloir se dépouiller!"

"J'attends ce match avec impatience!" Après un mois de novembre très médiocre où l'Amiens SC, 14e de Ligue 2 n'a pris qu'un point sur douze possibles, le vice-président de l'Amiens SC Luigi Mulazzi mise sur le mois de décembre pour voir son équipe remonter la pente au classement.

Mulazzi: "Ne plus se poser de questions!"

"Là c'est le moment d'y aller, de ne plus se poser de questions et de se dire qu'on a notre destin en main. Et ça démarre contre Dunkerque! Les joueurs ne se lâchent pas assez parce vous savez très bien que dans ces circonstances où on n'obtient pas de résultats on est toujours un peu stressé. Je pense que si on arrive à enchaîner un ou deux matchs correctement, ça va partir!"

Je suis là aussi pour défendre les joueurs et défendre l'équipe, je ne suis pas là pour les entasser quand eux aussi traversent une sale période - Luigi Mulazzi

"Je suis là aussi pour défendre les joueurs et défendre l'équipe, je ne suis pas là pour les entasser quand eux aussi traversent une sale période. Mais on va enchaîner des matchs contre des équipes de notre niveau actuel, donc effectivement ce sont ces matchs là qu'il ne faut pas louper. Je comprends les inquiétudes de tout le monde et j'en partage une majorité."

"L'union sacrée n'est pas galvaudée"

"La réponse viendra d'un travail collectif au niveau du groupe, du staff et des dirigeants. C'est essentiel qu'on se retrouve tous ensemble, qu'on puisse discuter, qu'on puisse avancer, et ça bouge! L'union sacrée n'est pas galvaudée, elle a toujours été présente. Mais de toute manière, c'est l'avenir du club qui compte. Il va donc falloir se dépouiller sur le terrain , réintroduire l'esprit guerrier chez nos joueurs, et au niveau du staff et des dirigeants aussi. Ce n'est pas la peine de retarder les choses en se disant que demain ira mieux qu'aujourd'hui. L'avenir du club se joue dès demain contre Dunkerque!"

Amiens - Dunkerque sur France Bleu Picardie

Le match Amiens-Dunkerque se jouera à huis-clos à 19h ce mardi 1er décembre à la Licorne. A vivre en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Picardie