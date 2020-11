Ligue 2 - Luigi Mulazzi (Amiens SC): "J'ai trouvé notre entraîneur "couillu"

Frustré par le match nul (1-1) contre Clermont lors de la 11e journée de Ligue 2 où son équipe très rajeunie a encore gâché des occasions de l'emporter , le vice-président de l'Amiens SC Luigi Mulazzi veut y voir des motifs d'espoirs.

Luigi Mulazzi, ce résultat contre Clermont vous laisse t-il des regrets?

"Oui j'ai quelques regrets. Les dix premières minutes ont été difficiles mais ensuite on a dominé. On aurait dû logiquement mener 2-0. Si Mendoza marque en début de deuxième mi-temps, le match est plié. J'ai beaucoup de regrets sur cette occasion là, c'est clair. Sur l'ensemble du match je trouve qu'on a eu plus d'occasions que Clermont. C'est un match qu'on aurait dû gagner. Je pense fondamentalement que c'est deux points de perdus, mais ce que j'ai vu sur ce match me réconforte"

Qu'avez vous pensé de la composition de l'équipe?

"Moi je félicite le coach. Evidemment qu'il est payé aussi pour faire ça. Mais, excusez-moi du terme, je l'ai trouvé "couillu" en alignant d'entrée quatre joueurs du centre de formation (Monzango, Gomis, Traoré, Tokpa) qui se sont exprimés de façon tout à fait satisfaisante selon moi. Cela me donne bon espoir pour la suite du championnat car on peut s'appuyer sur cette base là"

Il n'y a pas de signal du coach lancé aux dirigeants, les dirigeants sont là pour diriger, un entraîneur pour entraîner, un recruteur pour recruter" - Luigi Mulazzi

En écartant l'attaquant nigérian Stephen Odey, et en lançant pour la première fois le jeune Darell Tokpa (19 ans), votre coach Oswald Tanchot n'envoie t-il pas un message à ses dirigeants?

"Non! Le coach n'envoie pas de message à ses dirigeants, il envoie des messages à ses joueurs. Les joueurs qui veulent faire progresser l'équipe joueront. Ceux qui ne font pas les efforts ne joueront pas, c'est tout. Il n'y a pas de signal lancé aux dirigeants. Les dirigeants sont là pour diriger, un entraîneur pour entraîner, et un recruteur pour recruter!"

Il n'empêche que votre secteur offensif est trop tendre et qu'il semble nécessaire de recruter un attaquant...

"Si l'entraîneur demande des recrues, évidemment que nous allons regarder ça de manière très précise. Il y a quelques postes sur lesquels on réfléchit pour le mercato d'hiver. Je pense effectivement qu'il nous manque quelqu'un devant qui puisse accrocher un peu plus, mais ça n'est pas un seul joueur qui va révolutionner Amiens. Amiens a toujours fonctionné en équipe. C'est ça qui compte. Nous n'avons aucun joueur capable de marquer cinq ou six buts à l'heure actuelle, donc reposons nous sur l'équipe!"

Prochain match pour l'Amiens SC le samedi 28 novembre à Troyes.

La Tribune sur France Bleu Picardie

Retour sur toute l'actualité de l'Amiens SC dans l'émission La Tribune avec Mathieu Dubrulle et ses polémistes ce lundi 23 novembre de 18h10 à 19h sur France Bleu Picardie.