Ligue 2 - Luigi Mulazzi (Amiens SC): "Laissez-nous un peu de temps!"

Après une série de deux défaites et un match nul très décevants, l'Amiens SC (14e) doit absolument se relancer en Ligue 2 pour éviter de sombrer dès ce début de saison. Pas question pourtant au club de céder à la panique. Conscient des limites actuelles de l'équipe et de l'importance d'une victoire contre Pau ce samedi 26 septembre (19h), le vice-président de l'Amiens SC Luigi Mulazzi réclame encore un peu de patience.

Mulazzi: "Pas si simple que ça"

"Le match contre Pau n'est que le cinquième sur trente-huit, ce ne sera pas le plus important de la saison. Laissez-nous un peu de temps pour constituer cette équipe. Nous avons terminé le chantier de la défense et du milieu de terrain, il nous reste l'attaque où un joueur excentré va arriver incessamment sous peu, et ensuite on verra. On attend aussi des départs pour recruter, ça n'est pas si simple que cela. On descend de Ligue 1, on n'est pas favori, on est en reconstruction avec beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées, il faut que tout cela fasse un amalgame."

Je ne m'agace pas plus que cela parce que je sais qu'avec les joueurs qu'on a recrutés et ceux en train de finaliser les signatures ça devrait bien le faire!" - Luigi Mulazzi vice-président de l'Amiens SC

Luigi Mulazzi avoue cependant que "les recours juridiques devant le Conseil d'Etat pour tenter de rester en Ligue 1 ont provoqué _du retard dans la préparation de l'équipe et le recrutement_. Mais ne croyez-pas que l'on abandonne alors que les matchs s'égrènent et qu'on dit Amen... non! Il n'y a eu que quatre matchs et je ne me m'agace pas plus que cela parce que je sais qu'avec les joueurs qu'on a recrutés et ceux avec qui on est en train de finaliser les signatures, ça devrait bien le faire!"

En attendant l'Amiens SC est déjà dans l'obligation de battre le promu Pau à la Licorne sous peine d'entrer dès ce début de saison dans une forte zone de turbulences. Le match est à vivre en intégralité ce samedi 26 septembre sur France Bleu Picardie dès 18h45.