Ligue 2 - Luka Elsner (Amiens SC): "Pas envie d'arrêter"

L'entraîneur Luka Elsner de plus en plus fragilisé après un nouveau match nul décevant (0-0) contre Pau.

En appelant à la démission de l'entraîneur de l'Amiens SC Luka Elsner et du directeur sportif en charge du recrutement John Williams, le kop de La Tribune Nord a affiché tout haut l'exaspération générale des supporters à la Licorne après le piètre match nul (0-0) face à Pau lors de la 5e journée de Ligue 2.

Elsner: "J'y crois!"

"Si vous voulez que je vous dise que j'ai envie d'arrêter ce ne sera pas le cas" a affirmé le coach slovène groggy mais pas résigné. "Je suis prêt à rebondir, à travailler, et à me battre pour réussir parce que des solutions existent toujours dans le sport, il y a toujours quelque chose à faire. Et j'y crois!" En poste depuis l'été 2019 pour succéder à Christophe Pélissier, Luka Elsner (38 ans) avoue "avoir beaucoup encaissé sur les derniers mois également, ça n'est certainement pas pour baisser les bras."

Je peux me regarder dans la glace tous les jours par rapport au travail et à l'envie que je démontre" - Luka Elsner, entraîneur de l'Amiens SC

Concernant les appels à sa démission de la part des supporters, Elsner explique "avoir toujours été affecté par cela, mais je l'ai subi plusieurs fois maintenant donc la carapace est formée. Je ne suis pas dans le déni par rapport à ça, la responsabilité de ce genre de chose ne m'incombe pas, moi j'essaye de faire au mieux pour m'occuper de l'équipe. Ce qui est certain c'est que je peux me regarder dans la glace tous les jours par rapport au travail et à l'envie que je démontre. Et par rapport à ça _il n'y a pas de doute dans ma tête_. Maintenant mon travail c'est le sportif, le reste..."

Une seule victoire en 21 matchs!

Sur les cinq premières journées de Ligue 2 ajoutées aux seize derniers matchs sans victoire en Ligue 1 la saison dernière, Amiens n'a remporté qu'un seul de ses 21 derniers matchs de championnat! Un bilan catastrophique qui pourrait être fatal à Luka Elsner en cas de nouvelle défaite à Caen le week-end prochain. Elsner tributaire d'un recrutement tardif et décevant, et d'une équipe encore en reconstruction en ce début de saison.

La Tribune ce lundi 28 septembre sur France Bleu Picardie

L'avenir de Luka Elsner sera l'un des thèmes dont débattront les polémistes de La Tribune ce lundi 28 septembre de 18h10 à 19h sur France Bleu Picardie.