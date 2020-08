Ligue 2 - Malgré la relégation, les supporters du TFC au rendez-vous et remplis d'espoir

La saison de Ligue 2 démarrera le samedi 22 août et c'est Toulouse qui ouvrira le bal avec la réception de Dunkerque au stadium (15 heures). Nouvelle saison, nouvelle direction, et des supporters au rendez-vous.

Un été rempli de paradoxes pour les supporters du Toulouse Football Club. Ils vont retrouver la Ligue 2 près de vingt ans après l'avoir quittée mais avec un club plein d'ambition emmené par un nouveau président Damien Comolli.

Les premiers pas convaincants de Comolli

Le nouveau président du TFC Damien Comolli a rencontré les supporters le 30 juillet dernier au stadium. Des premiers échanges qui ont plu aux suiveurs des Violets. "C'est le jour et la nuit. C'est très pro, c'est travaillé dans tous les détails. Les supporters font partie intégrante de leur projet, des réunions sont prévues tous les trimestres. Au-delà des supporters, on sent que tout est repris en main dans le club", lâche Christophe Landalle, vice-président de l'association Visca Tolosa qui comptait 113 membres la saison dernière.

Alexandre Roux, président des Indians va dans le même sens : "Pour l'instant, c'est top. On pouvait difficilement attendre mieux de sa part. Dans la communication, il n'y a aucune erreur. Le changement a l'air d'être ambitieux, c'est surtout ce qu'on réclamait."

Des adhésions en hausse chez les groupes de supporters ?

Chez les associations de supporters, les adhésions ne plongent pas malgré la relégation. "Franchement ? On ne s'attendait pas à grand chose. S'il n'y avait pas eu de changement significatif, on tablait sur une baisse de 50%. Avec la nouvelle direction, tout le monde a retrouvé de l'espoir. En un mois on a largement dépassé nos prévisions. On devrait atteindre les chiffres de l'an dernier. Et si le championnat part bien, pourquoi pas les dépasser ? On a la possibilité de s'abonner jusqu'à mi-septembre. Tout le peuple violet a l'air de se remobiliser", ajoute Christophe Landalle.

Du côté des Indians Tolosa (environ 200 adhérents l'an dernier), "c'est mieux parti que l'année dernière", dit Alexandre Roux. "On a déjà enregistré une centaine d'adhésions, on devrait dépasser le chiffre de l'an dernier."

Le Toulouse Football Club comptait 7.000 abonnés la saison dernière. Sur la première semaine de la campagne d'abonnement, le club a enregistré 2.000 abonnés entre le 4 et le 11 août.