Ligue 2 : malgré le match nul du HAC contre Saint-Etienne (2-2), un public ravi au Stade Océane

Les trente ans des Barbarians, une pluie qui s'arrête pour le coup d'envoi, un Stade Océane quasiment plein et un parcage stéphanois bien rempli, tout était en place pour une superbe après-midi. Cet environnement a plu aux habitués du HAC, comme Denis, ravi de "voir ce stade plein, j'ai arpenté Deschaseaux, vu des montées historiques, là on se fait plaisir dans ce stade". Pour lui, "les joueurs jouent pour les Havrais, pour la ville, on s'attache à eux, cela fait du bien en ce moment". Ils sont nombreux, habitués des gradins havrais à savourer ce moment, "la plupart du temps il est à moitié vide ! Et quand je dis à moitié..." rigole Thierry, écharpe du HAC autour du cou.

ⓘ Publicité

Beaucoup ont découvert le stade Océane

Certains en ont donc profité pour venir en famille. En couple, ou avec les enfants, comme Léo qui a amené son fils pour la première fois : "Superbe ambiance, familiale et festive, c'était génial, on reviendra" promet-il. Son enfant, lui, a déjà son premier grand souvenir de stade : "Le premier but du HAC, c'était bien !", clame-t-il.

D'autres ont tout simplement mis les pieds pour la première fois au stade, comme ce groupe d'étudiantes havraises : "c'était super bien, explique-t-elles. En première mi-temps, il n'y a pas eu grand-chose, mais après on a vu des buts ! Une superbe ambiance." Alors reviendront-elles au stade, "oui, répond l'une d'elle Il faut bien soutenir Le Havre !"

Evidemment, mais cela n'a pas toujours été simple ces dernières saisons. "On s'attachait puis à chaque fois ça ne marchait pas, moi j'avais un peu lâché ces derniers temps", explique un supporter, lassé de toutes ces saisons en Ligue 2. L'espoir de la montée est bien là, malgré le match nul (2-2) contre Saint-Etienne, qui laisse un petit goût amer pour tout le monde. Mais le compteur tourne, et le HAC se réserve probablement d'autres belles soirées dans son stade.