Ligue 2 : Malik Tchokounté, l'atout de l'attaque du Stade Lavallois sur ce début de saison

Malik Tchokounté est arrivé fin juin à Laval en provenance de Nîmes, relégué en National. L'attaquant de 34 ans (il fêtera ses 35 ans en septembre) a signé un contrat de deux ans. C'est ce qu'on appelle un pivot, un attaquant de pointe qui joue essentiellement dos au but. C'est un profil recherché explique le coach de Laval Olivier Frapolli : "c'est un type d'attaquant qui est rare et donc souvent inaccessible. Malik remplit à merveille ce rôle de pivot. Et au-delà de l'aspect football, ce qui est intéressant chez lui, c'est l'aspect humain. C'est un garçon qui est vraiment dans le projet collectif donc c'est un vraiment un atout sur ce début de saison."

Un joueur combatif et résilient

Auteur d'un but à Troyes, impliqué sur l'unique but lavallois contre Rodez, Malik Tchokounté (1m91) séduit déjà les supporters et semble épanoui à Laval :"je suis content surtout d'avoir deux victoires, je pense que c'est très important pour un début de saison. Et personnellement, cela se passe bien, je m'adapte bien à mes nouveaux partenaires et à l'équipe. Je suis très satisfait."

De la combativité, de la résilience, le footballeur possède beaucoup de qualités à écouter Olivier Frapolli, véritablement séduit par le joueur et par l'homme : "Malik est très altruiste. C'est vraiment un très bon coéquipier, quelqu'un qui joue pour le collectif. Ce qui ne l'empêche pas d'être performant. En cela, c'est un bon exemple. Il n'y a pas que les stats qui comptes. Malik est très collectif dans son jeu et cela ne l'empêche pas d'être performant, de marquer des buts et de faire une très belle carrière."

L'ex-Nîmois a inscrit 13 buts la saison passée en Ligue 2. Malik Tchokounté espère faire aussi bien sous le maillot lavallois.

Le Stade Lavallois (5e) se déplace à Quevilly-Rouen Métropole (19e) ce samedi 26 août (19 heures).