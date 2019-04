Ligue 2 : Manuel Perez va quitter le Clermont Foot

Clermont-Ferrand, France

Le nouveau président du Clermont Foot, Ahmet Schaefer, a beau présenté une plus grande surface financière au club pour les prochaines saisons, ça n'a pas été suffisant pour convaincre Manuel Perez de prolonger son bail en Auvergne. Le milieu de terrain de 27 ans, qui sera libre en juin prochain, est convoité par de nombreux clubs.

On ne peut pas s'aligner - Pascal Gastien

Ce départ s'ajoute à ceux déjà acté du gardien de but Rémy Descamps prêté par le Paris-Saint-Germain et de l'attaquant Franck Honorat qui s'est engagé avec l'AS Saint-Etienne. L'entraîneur clermontois Pascal Gastien a annoncé la nouvelle ce mercredi matin lors la conférence de presse précédant le match contre Nancy vendredi au stade Gabriel-Montpied : "On ne peut pas s’aligner sur ce que proposent les autres clubs".

Hasard du calendrier, c'est justement face à Nancy mars 2018 que Perez avait été victime d'une rupture du tendon d'Achille qui l'avait éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Et comme le sort s'acharne, le milieu de terrain clermontois est très incertain pour affronter les Lorrains dans deux jours au Montpied puisqu'il est touché à l’ischio jambier.