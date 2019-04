Ligue 2 : Marchetti délivre l'ASNL qui s'impose face à Orléans (1-0)

Nancy, France

L'AS Nancy Lorraine aura donc attendu la 34e journée de Ligue 2 pour atteindre son meilleur classement de la saison. Nancy est provisoirement 16e du championnat après sa victoire difficile face à Orléans 1-0. Un match à rebondissement qui a dû attendre une frappe de Marchetti à la 88e pour trouver son vainqueur.

Alain Perrin avait décidé d'aligner son traditionnel 4-4-2 avec le retour de Bassi titulaire et un duo Ngom-Dembélé en pointe. Nancy était au rendez-vous sur le plan physique, moins sur le plan technique. Les Nancéiens ne se procuraient pas d'occasions et c'est bien Orléans qui se montrait le premier. Sur une ouverture pour Benkaïd, Seka levait trop haut son pied. Penalty pour l'USO. Une tentative stoppée à la 28e minute par Guy Roland Ndy Assembe, magistral.

Nancy rebondit

Un penalty arrêté qui sapait le moral des Orléanais qui marquaient le coup. L'ASNL prenait la mesure de son adversaire mais manquait de justesse. Dembélé manquait une occasion avant la pause, sa frappe à 10 mètres de la cage s'envolait dans les tribunes. En deuxième mi-temps, les Nancéiens continuaient de pousser mais la défense orléanaise ou la maladresse des locaux empêchaient l'ASNL de marquer. C'est finalement Vincent Marchetti, entré en jeu, qui sur un missile du gauche trouvait l'ouverture à la 88e minute. Un but validé à l'inverse de celui d'Orléans, quelques minutes plus tôt, sur un corner. Refusé pour une raison difficile à comprendre. Nancy remonte à la 16e place avec deux points de plus que Sochaux, barragiste et cinq sur Béziers, premier relégable.