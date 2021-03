Ligue 2 : Marco Simone veut remettre son équipe "dans le droit chemin"

Marco Simone, malgré sa voix cassée (il a beaucoup crié à Sochaux ! ) a été convaincant pour sa première émission radio dans 100% Berri, à l'issue de la 29 journée de ligue 2 et le match nul 0 à 0 sur la pelouse de Sochaux. Arrivé le mardi 9 mars, Marco Simone a malgré tout, été contacté en début d'année pour succéder à Nicolas Usaï : "Je ne vous cache pas que j'ai eu l'opportunité d'être là au tout début de l'année 2021. Maintenant des choix ont été faits. Outre le fait que j'ai eu souvent Michel Denisot que je connais depuis longtemps, c'est le directeur sportif Jérôme Leroy qui a décidé en début d'année de faire une autre choix." Marco Simone a beaucoup de travail et très peu de temps devant lui, pour remettre son équipe dans le droit chemin.

Marco Simone : "Sur sa demande, j'ai eu rendez-vous avec Gilles Sunu après l'entraînement"

Les joueurs ont été très réceptifs aux entraînements de Marco Simone et de son staff, Patrick Legain et Stéphane Porato. Un joueur cadre, nous a révélé Marco Simone, a souhaité le rencontrer à l'issue de l'entraînement de lundi : "Sur sa demande, l'attaquant Gilles Sunu après l'entraînement est venu me voir. Il s'est rendu compte qu'il a eu une très belle occasion lors du dernier match à Sochaux et il m'a demandé des conseils pour s'améliorer. Déjà cette disponibilité d'un joueur comme Gilles, pour s'améliorer est très importante. C'est la clé pour réussir."

Saison terminée pour Amir Nouri, le milieu de terrain de la Berri

Sportivement, le défi du maintien en Ligue 2 est immense : la Berri est lanterne rouge avec 20 points et neuf points de retard sur le 18e Pau. La Berri, sans son milieu de terrain Amir Nouri, sorti sur civière à Sochaux, a été touché gravement au genou avec une rupture des ligaments croisés. Il sera donc indisponible au minimum 6 mois. La Berri accueillera Caen samedi prochain pour le compte de la 30e journée de Ligue 2.