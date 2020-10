Ligue 2 : Match à double tranchant pour l'ASNL

Les amoureux de l'ASNL ne l'imaginaient sûrement pas ainsi, mais c'est bien un match de bas de tableau que les nancéiens vont disputer ce samedi face à Pau pour la 6ème journée de Ligue 2. Nancy, 17ème, 1 victoire, se rend chez la lanterne rouge du championnat, la seule équipe qui n'a pas encore remporté de victoire depuis le début de saison.

Au pied du mur

Les nancéiens sont "très lucides et parfaitement conscients" de cette situation de duel de bas de classement, selon les mots de leur entraîneur Jean-Louis Garcia. Mais le coach nancéien espère que la vérité du jour ne sera pas celle des semaines à venir "j'espère que c'est provisoire et que dans quelques matchs on sera peut-être dans une autre partie du classement".

Jean-Louis Garcia, l'entraîneur nancéien, conscient de la situation, sait que ce match est important pour les 2 équipes pour "prendre de l'air" © Radio France - Johan Gand

Pour avoir des jours meilleurs, il ne faudra pas manquer cette échéance paloise. Un tournant? "Je ne sais pas" répond le jeune milieu de terrain Giovanni Haag "il n'y a que 5 journées. Mais c'est une équipe qui est à la recherche de sa 1ère victoire, à 2 points de nous. Juste avant la trêve, une victoire ferait beaucoup de bien au moral". En plus cela permettrait à l'ASNL, malgré un début de championnat compliqué d'afficher 7 points en 6 matchs, pas exceptionnel, mais pas catastrophique non plus. Les nancéiens sont donc au pied du mur pour tenter de repartir de l'avant et éviter ainsi 15 jours de trêve internationale en position délicate.

Pau sur une dynamique ascendante

C'est vrai que pour l'instant le promu palois traîne en queue de peloton, n'a pris que 2 points, n'a marqué qu'un seul but et n'a toujours pas gagné. Mais, l'arrivée en milieu défensif de Xavier Kouassi a ramené un peu de stabilité derrière et puis le prêt de l'attaquant messin Cheikh Sabaly (qui revient à Pau) pourrait amener un peu plus de poids à cette attaque peu prolifique pour l'instant.

Attention donc à cette équipe, entraînée par l'ancien coach de l'ASNL Didier Tholot! "Elle a très bien joué à Amiens (lors de son dernier match) et aurait mérité la victoire car c'est eux qui ont eu les plus belles occasions du match" prévient Jean-Louis Garcia.

En Picardie, le bloc palois était bas, mais c'est une équipe qui a la capacité de vite se projeter vers l'avant à la récupération du ballon. Mais prudence, à la maison et en quête de points, Pau pourrait aussi choisir de prendre les choses en main et se montrer plus entreprenante.

Défense amputée mais attaque renforcée

Pour ce match à Pau, l'ASNL devra se passer de Saliou Ciss et Ernest Seka, suspendus après 3 cartons jaunes et c'est donc une défense new-look que devra composer Jean-Louis Garcia. Des changements que le technicien lorrain avait anticipé "Dès que j'ai vu qu'ils seraient suspendus, j'ai travaillé en conséquence". Il a donc géré les temps de jeu des garçons qui sont amenés à remplacer ces 2 piliers de l'arrière-garde nancéienne. De toute façon il n'y aura pas de surprise "Les choix seront logiques par rapport aux postes et aux absents" conclut Jean-Louis Garcia.

En attaque, la palette s'étend avec l'arrivée de Rayane Philippe, 20 ans, prêté cette semaine par Dijon. Il est déjà dans le groupe car il fait tout le début de saison avec le DFCO en Ligue 1, titulaire même lors du match face à Brest "où il a été le dijonnais le plus dangereux" précise Jean-Louis Garcia. Un attaquant qui "a des qualités que nous n'avions encore pas dans l'effectif" se réjouit le coach nancéien qui compte bien le voir à l'oeuvre dès ce samedi à Pau même si "il ne jouera pas tout le match". Sans oublier aussi Yannis Barka "en forme" reconnait Jean-Louis Garcia qui "pointe le bout de son nez", de quoi amener de la concurrence et de la variété dans ce secteur.

Classement en temps réel et matchs de la 6ème journée de Ligue 2

Pau-ASNL, match à vivre dès 18H30 pour l'avant-match sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr