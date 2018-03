Ajaccio, France

Actuellement 4ème avec 48 points au compteur, l'ACA recevra Rouen ce vendredi du côté de Timizzolu, un adversaire qui pointe seulement au 19ème rang du classement, avec cinq points de retard sur le premier non-relégable.

Attention au piège

Si l'occasion de se relancer pour les acéistes semble toute trouvée, Olivier Pantaloni, l'entraîneur ajaccien, reste méfiant vis à vis de cet adversaire en danger et prend en exemple le match de la semaine dernière. "Mon objectif sur le match de Bourg-en-Bresse c'était de ne pas prendre de but (rires)... Je me suis complètement planté puisqu'on en a pris cinq. Mais tout simplement, lorsque l'on ne prend pas de buts, on ne perd pas de match[...] Quevilly-Rouen_, ça reste quand même l'équipe, qui depuis la reprise de la seconde partie de championnat, est deuxième meilleure équipe à l'extérieur. Ce n'est pas le fruit du hasard, méfiance_."

Olivier Pantaloni, entraîneur de l'AC Ajaccio Copier

Un film sur l'histoire du club

Ce match capital pour la montée en ligue 1, sera aussi l'occasion pour les amoureux de l'ACA de découvrir ou re-découvrir une partie de l'histoire du club. À partir de 18h30, un film retraçant les glorieuses années de 1965 à 1974, les premières des acéistes dans le giron professionnel, sera diffusé à Timizzolu. Jean Marcialis, le cousin de Jean-Jean, une des gloires du club, apprécie l'initiative "Me rappeler mon cousin germain, qui avait le même nom et le même prénom que moi c'est une très grosse émotion. J'ai participé à beaucoup de ces moments, puisque j'étais très lié avec Alberto Muro et Jean-Jean que j'accompagnais à tous les repas d'avant match. _Il y a eu des joueurs prestigieux_, je pense à Pelé, à Marius Trésor, Albert Vanucci qui a été en équipe de France, Etienne Sansonetti et tant d'autres[...] J'espère que cela sera un bon exemple pour les joueurs de mon club de coeur."

Déplacement compliqué pour le GFCA

Le Gazélec se déplacera lui du côté de Nancy lors de cette 29ème journée de championnat. Un match plus qu'important dans la course au maintient. Les ajacciens sont actuellement 16èmes au classement avec 31 points et restent sur cinq défaites en six matchs. Ils devront toutefois faire sans plusieurs joueurs cadres, blessés.

Cette rencontre sera à suivre dans notre soirée foot présentée par Marcu-Andria Castellani, dès 19h50, de même que le match de l'ACA commenté en direct par Philippe Peraut.