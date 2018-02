Une fois n'est pas coutume. C'est donc un match capital pour le Tours FC ce vendredi dans le championnat de Ligue 2. Les tourangeaux affrontent le Paris FC au Stade de la Vallée du Cher à 20h dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 2. Tours est dernier, avec seulement 9 points, à 11 points du barragiste. Le Paris FC est lui 4ème, et est toujours dans la course pour jouer la montée. Ce sera donc le retour de l'entraîneur du Paris FC Fabien Mercadal au stade de la Vallée-du-Cher, quasiment un an après avoir été remercié par le TFC.

Par ailleurs, pour parler de la situation du Tours FC, le président du club Jean-Marc Ettori sera l'invité de France Bleu Touraine à 7h50. Il sera question de l'aspect sportif, mais aussi financier. Le club n'aura plus de dettes d'ici la fin du mois.