Ligue 2 : Mathieu Chabert n'est plus l'entraineur du SC Bastia

La défaite du SCB à Valenciennes, mardi, aura été fatale à son entraineur. Mathieu Chabert a été démis de ses fonctions hier après midi à l'issue d'un entretien avec les dirigeants du club. Une décision qui peut surprendre à 3 jours seulement d'un match important, le derby face à l'ACA samedi, mais qui était aussi dans l'air du temps.

Et cet air est devenu de plus en plus pesant autour de Mathieu Chabert durant ces 30 derniers jours, entre le 21 août et le 21 septembre. De Pau à Valenciennes. cinq rencontres consécutives sans aucune victoire, y compris dans son antre de Furiani. Une série négative qui a fait chuter le club à la 18e place, celle de barragiste, première côte d'alerte pour les dirigeants. Ils n'ont pas eu la patience, ou ne souhaitaient pas prendre le risque d'en attendre une seconde. Ils ont préféré agir vite, comme ils l'avaient fait en octobre 2019 lors de l'éviction de Stéphane Rossi.

Oubliés le titre de Champion de France de National et l'accession en Ligue 2. Tenu en échec par Caen, battu à Valenciennes, certains prédisaient une éviction après le derby. Il paye la note avant, pour son absence de résultats, évidemment.

Mais ces mauvais résultats peuvent aussi s'expliquer par la composition d'un groupe de L2 et un recrutement limité pour ne pas dire en partie raté. Et sur ce point Mathieu Chabert, confronté aux limites financières du club, n'en est pas forcément le seul responsable.

Et en attendant la nomination d'un successeur à Mathieu Chabert, l'intérim a été confié à deux hommes qui assurent actuellement la direction de l'Académie des jeunes du club : Frédéric Zago - Cyril Jeunechamp. C'est ce duo qui aura donc la charge de préparer le derby contre l'ACA ce samedi à 15h.