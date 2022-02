Ligue 2 : Mathieu Dossevi veut apporter "fraîcheur et expérience" pour la fin de saison de l'Amiens SC

Amiens pourrait bien avoir un atout en plus pour la fin de saison en Ligue 2. Mathieu Dossevi a fait son retour dans le groupe samedi lors de la victoire 3-0 contre Nîmes. L'ex Toulousain n'est pas entré en jeu mais c'est déjà un grand pas, cinq mois après une rupture du ligament interne de la cheville.

Le souvenir de la blessure

C'était lors de son tout premier match avec l'ASC, contre Rodez. "C'est ton premier match, tu as envie de bien faire, tu as envie d'aider et tu sens qu'il y a beaucoup d'attente sur toi, donc il y a beaucoup d'envie. Et puis j'ai du m'arrêter brusquement. Donc oui il y a de la frustration de devoir être sur le côté, semaine après semaine, de regarder les copains jouer sans pouvoir aider. Mais voilà, ça fait partie du métier, c'est la première fois de ma carrière que ça m'arrive. C'est comme ça."

L'expérimenté milieu de terrain a donc pris son mal en patience. Après l'opération, la convalescence, il est progressivement revenu en retrouvant des sensations sans pour autant éviter les doutes, les interrogations propres à une absence prolongée. "Est-ce que je vais pouvoir retrouver le niveau, est-ce que la douleur va partir, tu te poses ce genre de questions."

Apporter fraîcheur et expérience

Il est d'abord revenu sur les terrains de National 3, avec l'équipe réserve. En attendant de regoûter à la Ligue 2 sur le terrain. Mathieu Dossevi espère grappiller un maximum de temps de jeu d'ici au 14 mai . "Le but c'est d'être dans le groupe, on verra dans quelle position je peux aider l'équipe", détaille t-il, conscient aussi que "ce n'est pas évident de se faire une place dans une équipe qui marche bien. Mais malgré tout je vais essayer, sur les deux mois et demi qui restent d'apporter ma fraîcheur, mon expérience."

A 34 ans Mathieu Dossevi, international Togolais, 243 matches en Ligue 1 avec Le Mans, Valenciennes, Metz et Toulouse sera en fin de contrat en juin. Il lui reste donc douze matches pour se montrer.