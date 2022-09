Ligue 2 : meilleur buteur du Stade Lavallois la saison dernière, Geoffray Durbant reste muet pour l'instant

Geoffray Durbant a brillé la saison dernière sous le maillot du Stade Lavallois. Meilleur buteur du club avec 19 réalisations et l'un des meilleurs attaquants de National, le Guadeloupéen découvre la Ligue 2. Et il est à la peine en ce début de championnat. Durbant n'a pas encore trouvé le chemin des filets. Sept buts inscrits la saison dernière au bout de huit journées. Là, c'est la panne sèche. Une situation pas facile à vivre et le doute s'installe pour Geoffray Durbant : "oui, c'est évident. Quand tu es un attaquant qui enchaîne les buts et que là, tu ne marques pas depuis un moment, c'est vrai que cela cogite dans la tête. Mais je ne m'en fais pas. Je n'écoute pas les critiques, cela fait partie du football et je ne me prends pas la tête."

Sourire à la vie

L'attaquant a eu quelques occasions sur les premiers matches, mais il manque ce petit plus qui faisait la différence la saison dernière. Le joueur de 30 ans tente de garder le moral : "il faut sourire à la vie. Cela arrive ce type de période, même aux grands joueurs. Je me focalise sur le travail ainsi que mes équipiers. C'est à nous de mettre les ingrédients le week-end pour que la chance tourne en notre faveur."

Geoffray Durbant est pressé. Pressé de marquer ce premier but en Ligue 2 qui devrait le soulager et lui enlever ce poids de plus en plus lourd à porter.

Ce samedi, le Stade Lavallois se déplace à Quevilly-Rouen Métropole pour le compte de la 9e journée de Ligue 2.