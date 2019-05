Ligue 2 : même joueur, joue encore ! Le Stade Brestois doit tuer le suspense contre Niort

Brest, France

Kenavo la Ligue 2 ? Une treizième victoire à Le Blé, ce soir, et le Stade Brestois pourra – cette fois – l’affirmer. Le but encaissé à cinq secondes de la fin à Béziers ne change finalement pas grand-chose. Même un nul ou une défaite pourrait suffire, à la condition que Clermont mette Troyes en échec.

Se lâcher !

La défaite de Béziers a fait resurgir les fantômes de 2017. Mais le Stade Brestois n’est plus le même qu’en 2017. Plus mature, plus dense, plus régulier et plus talentueux. Il s’est programmé au fil des mois pour vivre ce moment décisif.

⚽️ Encore plusieurs heures à patienter avant #SB29CNFC, le match qui pourrait permettre au @SB29 de retrouver la @Ligue1Conforama...

Si vous êtes déjà chauds 🔥, Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de #Brest, reste "très froid" ❄️ pic.twitter.com/zizPKqQErm — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) May 10, 2019

Tout est réuni pour passer une belle soirée. Il faut juste se lâcher, ce que Brest n’a pas fait à Béziers. Le contexte sera complètement différent que celui de vendredi dernier. Le Blé sera plein, encore submergé par la marée rouge, 15.000 personnes n’attendront que de (re)vivre l’ivresse de la montée et la conclusion logique de cette belle saison. Enfin, l’adversaire ne jouera pas sa survie.

Au-delà de l’enjeu, quelques Brestois vivront leur dernière à Le Blé. Et voudront réussir la fin d’un passage qui les a marqués.