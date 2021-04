Ligue 2 : Même privés de stade, les supporters du Clermont Foot vibrent cette année !

Privés de stade depuis plus d'un an et le début de la crise sanitaire, les supporters ne peuvent pas vivre pleinement la très belle saison du Clermont Foot. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas derrière le club, en attendant des jours meilleurs.

Pour compenser leur absence, les supporters mettent des banderoles dans les tribunes du Montpied. Derrière, on peut lire une partie de "30 ans d'histoire, à vous d'écrire le plus beau chapitre".

Depuis le match contre Niort, on a l'habitude de voir deux banderoles, au stade Gabriel-Montpied : une pour dire "Trente ans d'histoire : à vous d'écrire le plus beau chapitre" ; l'autre, en forme de compte à rebours, pour compter les "finales" avant d'atteindre les étoiles.

Il est vrai qu'en cette année de trentième anniversaire, le Clermont Foot est en train d'écrire l'une de ses plus belles pages, avec une potentielle montée historique et inédite en Ligue 1 à la fin de la saison. Néanmoins, et c'est ce qui explique peut-être les résultats en dents de scie de ces derniers temps (une victoire en quatre matchs), le club auvergnat ne peut pas compter sur le douzième homme, ses supporters.

Supporter autrement

Une frustration réciproque, car les supporters aimeraient bien être dans les tribunes pour soutenir son équipe dans ce sprint final haletant. Malheureusement, depuis un an, c'est interdit, pour des raisons sanitaires. Il faut donc supporter autrement, en attendant des jours meilleurs. "On se refait le match le lendemain autour d'un café. Heureusement, on a la radio et la télé, donc on garde le lien avec le club, mais ça ne vaut pas la magie et l'ambiance que l'on peut avoir au niveau du stade", regrette Pierrick, basé à Billom (Puy-de-Dôme) et supporter depuis 22 ans du Clermont Foot. Lui a le club auvergnat chevillé au corps. "Je porte le maillot de la saison 2002 en toutes circonstances ! Mais j'ai arrêté de le porter pour aller au travail quand même", rit-il.

Guillaume, supporter depuis dix ans, a sa famille dans l'Allier, mais il vit à Tours pour des raisons professionnelles. Néanmoins, il ne rate pas une seule minute de son club préféré. "A l'époque, j'allais au stade avec des amis ou de la famille. Maintenant, c'est plus compliqué. Donc après le match, on se fait un petit appel vidéo pour débriefer à distance". Guillaume vit aussi sa passion à travers son impressionnante collection d'une trentaine de maillots clermontois. "J'en achète un minimum par saison, et je collectionne ceux des saisons précédentes. Je les récupère via les sites de revente, via les ex-collectionneurs, ou, quand j'ai de la chance, directement auprès des joueurs". Il y a même dédié un compte Instagram.

Une saison mémorable malgré le huis-clos

Une saison paradoxale pour les supporters : elle est mémorable au niveau des résultats sportifs (jamais Clermont n'a été si proche de la Ligue 1) mais aussi pour les conditions de ces résultats (avec le huis-clos sanitaire). "C'est une saison historique, tant au niveau de l'engouement que de la qualité de jeu. Depuis 20 ans, ce sont les plus beaux matchs qu'on a pu voir au Montpied !", estime Pierrick.

"Pour moi c'est la meilleure saison que je vis en tant que supporter. C'est très frustrant de ne pas être au plus proche des joueurs dans cette saison historique. Mais on n'a pas le choix dans cette crise sanitaire, du coup on compense par les réseaux sociaux, en leur envoyant des messages", explique Guillaume.

Et malgré l'environnement sanitaire, cela n'empêche pas une vague rouge et bleue de commencer à monter. "Je ne désespère pas de monter un club de supporters à Billom ! Tous les fans de sport commencent à venir me parler du Clermont Foot, me demandent si le club va réussir à monter en Ligue 1 et rester à ce niveau-là. Il y a un engouement qui fait plaisir", se réjouit Pierrick.

Pierrick, supporter du Clermont Foot basé à Billom, se réjouit de l'enthousiasme des Auvergnats pour la saison de son club de coeur Copier

Et si le club monte effectivement en Ligue 1, Guillaume a prévu évidemment d'agrandir sa collection de maillots, mais Pierrick a prévu un défi encore plus fou : "Je pense que je me jette dans la fontaine de Billom !"

