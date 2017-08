Ligue 2 - Mercato : Bryan Passi rejoint le Havre AC en prêt avec option d'achat

Le HAC a finalement porté son dévolu sur Bryan Passi (Montpellier HSC). Le jeune défenseur central de 20 ans rejoint le club normand pour une année en prêt avec option d'achat.

Alors que les pistes Jérôme Onguéné, Birama Ndoye et Anthony Walongwa avaient été explorées, c'est finalement celle de Bryan Passi qui a fini par aboutir. Le jeune défenseur central de Montepllier, pro depuis 6 mois, va rejoindre le HAC pour une année, avec option d'achat. Le jeune homme, fils de Franck Passi (ancien entraîneur de l'OM et de Lille), débutera en tant que numéro trois dans la hiérarchie en charnière centrale, derrière Denys Bain et Harold Moukoudi. Titulaire une fois en Ligue 1 la saison dernière face à Angers, il est également apparu contre Metz et contre l'Olympique de Marseille.