Ligue 2 : mercato, calendrier... les supporters du Stade Lavallois doivent faire preuve de patience

Les joueurs du Stade Lavallois vont rependre le chemin de l'entraînement dans une semaine, lundi 20 juin. Pour l'instant, aucune recrue n'a été annoncée et le calendrier de Ligue 2 n'est pas encore sorti. Les supporters commencent à se montrer impatients.

Nous sommes à huit jours de la reprise de l'entraînement pour l'équipe du Stade Lavallois. Et pour l'instant, toujours aucune recrue n'a été annoncée. Et les supporters vont devoir attendre encore quelques jours. Le club mayennais informe qu'il n'y aura aucun recrutement avant la reprise de l'entraînement aux Gandonnières le lundi 20 juin.

C'est aussi quelque chose que les supporters attendent avec impatience, le calendrier de la saison. Prévu pour la mi-juin, il devrait être dévoilé au cours de cette semaine. Les fans du Stade Lavallois sont pressés de savoir quand auront lieu les matches contre l'AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux notamment. Rappelons que le club mayennais a demandé à disputer son premier match à l'extérieur. Le stade Le Basser est en travaux. Il devrait être prêt pour la 2e journée, le samedi 6 août.

Du changement dans la numérotation des maillots

La seule annonce du jour concerne la numérotation des maillots. La LFP a en effet décidé qu'à partir de cette nouvelle saison, les joueurs de Ligue 2 pourront porter un numéro de maillot allant de 1 à 99. C'est l’article 576 des règlements de la LFP qui a été modifié et validé par le Conseil d’administration. Le numéro 1 est toujours exclusivement et obligatoirement réservé à un gardien de but. Il y aura donc peut-être un numéro 53 sur le dos d'un joueur du Stade Lavallois cette saison. Les pronostics sont lancés !