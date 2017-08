Ligue 2 - Mercato : Nathaël Julan, attaquant du Havre AC, dans le viseur de Norwich City

A quelques heures de la fin du mercato estival, et alors que Nathaël Julan, l’attaquant havrais est très convoité en Angleterre, le club de Norwich City pourrait bien passer à l’offensive.

Très en vue depuis le début de saison, avec cinq buts et une passe décisive toutes compétitions confondues, Nathaël Julan continue d’attirer le regard de plusieurs formations outre-Manche. Selon plusieurs médias, des clubs comme Crystal Palace mais aussi Wolverhampton et Middlesborough (Championshp) se sont récemment renseignés. En revanche, aucune offre concrète de ces derniers n’a encore été transmise au Havre AC.

Mais à quelques de la fin du marché des transferts, le club de Norwich City, relégué de Premier League en Championship à l’issue de la saison 2015/2016, pourrait être le premier à passer à l’attaque et tenter d’attirer concrètement le jeune buteur. Selon nos informations, des représentants des « Canaries » ont récemment assisté à la rencontre de Coupe de la Ligue entre Tours et Le Havre, et souhaiteraient le voir débarque dans les prochaines heures. Les dirigeants de ce club de l’Est de l’Angleterre pourraient ainsi faire une offre dans la journée. Par ailleurs, de source anglaise, récemment approché par Brighton, le doyen aurait fait savoir que le prix de Nathaël Julan était "très élevé". De quoi refroidir tout le monde ? A voir. Jusqu'à présent, les représentants du joueur n'ont pas souhaité s'exprimer.