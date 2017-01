Ligue 2 | Mercato : Steven Fortès bien parti... pour rester au Havre

Très courtisé par Nancy et Toulouse, en Ligue 1, Steven Fortès devrait finalement rester au Havre, au moins jusqu'en juin. Le grand défenseur central pourrait même prolonger dans les prochains jours.

Il est l'un des joueurs havrais les plus courtisés, cet hiver, à l'occasion du mercato. Approché par Toulouse mais surtout Nancy, en Ligue 1, Steven Fortès (24 ans) devrait finalement terminé la saison au HAC. C'est en tous cas le choix du joueur et de ses dirigeants. Le président de l'ASNL, qui avait vu sa première offre retoquée par son homologue normand, s'apprêterait pourtant à en formuler une seconde, sans doute autour supérieure à 1 million d'euros. Seulement, après en avoir discuté avec Vincent Volpe, le grand défenseur central (1m92) se verrait plutôt finir la saison avec son club actuel. Le Président américain compte d'ailleurs beaucoup sur lui et nous a récemment confié que "l'équipe est plus forte avec Steven que sans lui, donc il reste". Sauf coup de théâtre ou offre folle, c'est donc ce qui devrait se passer.

Vers une prolongation ?

Jusque là, Steven Fortès avait repoussé l'offre de prolongation proposée par le doyen. Mais face à son refus et surtout face aux yeux doux que lui font plusieurs clubs de Ligue 1, le HAC pourrait bien revenir à la charge rapidement, à six mois de la fin de son contrat. Les dirigeants havrais devraient ainsi revoir leur offre à la hausse et lui soumettre une nouvelle copie dans les tous prochains jours, selon nos informations.De quoi permettre de le vendre plus cher, le cas échéant, l'été prochain.