Ligue 2 : mercato, transferts, finances... Vincent Volpe, président du Havre AC, s'explique sur France Bleu

Le HAC a réalisé de gros transferts au cours des deux derniers mercatos et de nombreux supporters s'interrogent : où est passé l'argent et à quoi sert-il ? Vincent Volpe, Président du HAC, est venu s'expliquer au micro de France Bleu Normandie.

Avec Lys Mousset et Ferland Mendy, le Havre AC a encaissé plus de 12 millions d'euros, lors des deux derniers mercatos d'été, en comptant celui en cours. A cela, il faut ajouter la vente de plusieurs autres joueurs et les retombées financières portant sur les anciens formés au Havre et transférés désormais par d'autres clubs (indemnités de formation, mécanisme de solidarité). En tout, ce sont près de 20 millions d'euros qui ont été récoltés depuis l'été 2016. Alors question : à quoi sert cet argent et où est-il passé ? Beaucoup de supporters Ciel et Marine se le demandent. Suite à un article de France Bleu Normandie dans lequel étaient récemment soulevées ces interrogations, le président Vincent Volpe est venu s'expliquer à notre micro. C'était à la mi-temps du match entre Tours et Le Havre, vendredi dernier. Il répond à Bertrand Queneutte :