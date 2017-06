Ligue 2 - Mercato : un attaquant de Lyon au Havre AC la saison prochaine ?

Le HAC souhaiterait attirer l'attaquant lyonnais Jean-Philippe Mateta la saison prochaine. Des discussions ont été engagées autour d'un prêt. Le joueur ne serait pas contre.

Et si après nous avoir fait beaucoup de mal, Jean-Philippe Mateta nous faisait beaucoup de bien ? Ce mercredi, Paris Normandie rappelle que l'attaquant de Lyon intéresse toujours les dirigeants havrais. Selon nos informations, les normands tentent de l'enrôler sous forme de prêt sans option d'achat la saison prochaine. Sur le principe et toujours selon nos informations, le joueur et son entourage seraient partants pour une aventure en terre normande. Jean-Philippe Mateta, 19 ans, a rejoint l'Olympique Lyonnais l'été dernier pour quatre ans. Quelques jours plus tôt, alors qu'il évoluait sous les couleurs de Châteauroux, le jeune homme d'1m92 avait planté un triplé au Stade Océane en Coupe de la Ligue face au HAC.

Surtout utilisé en réserve depuis son arrivée dans le Rhône, il est apparu trois fois cette saison avec l'équipe première de l'OL, dont une fois en Coupe de France. Il a aussi été titularisé une fois en championnat, face à Monaco (J34). Son faible temps de jeu en Ligue 1 s'explique par le fait que, malgré ses qualités, il a eu besoin d'un programme athlétique long et conséquent pour s'adapter au très haut niveau. Récemment, il a marqué lors du dernier match des Bleuets au Festival Espoirs de TOulon, face à Bahreïn.