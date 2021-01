Vidéo : Mickaël Biron évite la défaite de l'ASNL contre Niort (2-2)

L'ASNL ne perd pas mais ne gagne plus. En partageant les points avec Niort ce samedi à Marcel Picot (2-2), l'ASNL est retombée dans ses travers en commettant une nouvelle fois des erreurs individuelles qui ont failli lui coûter une défaite sans la réalisation de Mickaël Biron à huit minutes de la fin du match. L'ASNL avance lentement, trop lentement au classement en perdant une place et se retrouve 17e avec un point d'avance sur Chambly qui compte un match en moins.

Une pauvre première mi-temps

Auteure d'une première mi-temps médiocre et plombée par une mauvaise appréciation de Seka sur un long ballon dans l'axe (0-1, 12'), l'ASNL s'est mise au niveau de son adversaire et n'a jamais montré un soupçon de révolte pour revenir au score et se relancer. Et pourtant, les Dieux du foot étaient bien nancéiens ce samedi soir. La preuve : le bien-nommé Conté, offrait une égalisation à l'ASNL d'une superbe tête pleine lucarne, au grand dam de son gardien (28'), l'arbitre, Monsieur Angoula, expulsait sévèrement Doukhanssy (45') avant la pause. Voilà de quoi rentrer au vestiaire avec un moral regonflé.

Merci Mickaël Biron

En supériorité numérique pendant toute la seconde période, l'ASNL peine pourtant à inquiéter le portier niortais. Dans la case occasion, seulement deux lignes : Aurélien Scheidler est contré par Yongwa (59') dans la surface de réparation et son lob va lécher la barre transversale (74'). Rien de transcendant au contraire de Niort qui manque le KO ! Sur un contre rapidement mené, Konaté, entré à la place de Boutobba, centre et Latouchent, en déséquilibre, dévie le ballon en corner miraculeusement (75'). L'ASNL a frôlé la correctionnelle. Il était dit que ce samedi soir, les Dieux du foot étaient aux couleurs de l'ASNL. L’égalisation de la tête de Mickaël Biron vient le confirmer. Sur le corner tiré par Rocha, alors l'ex-joueur du SAS Épinal veut remiser dans l'axe, il trompe l'infortuné Mathieu Michel d'une tête lobée (2-2, 82').