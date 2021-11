Ligue 2 : Mickaël Biron voit triple et entraîne l'ASNL qui s'impose à Niort (1-3)

La victoire de l'ASNL ce samedi soir à Niort, 1-3, est l'œuvre d'un Mickaël Biron omniprésent qui a inscrit un triplé (11'-48' et 70' SP) et d'un collectif qui est resté maître du jeu pendant 90 minutes. L'ASNL retrouve des couleurs et se rapproche au classement du 18ème et barragiste, Bastia qui s'est imposé à Guingamp (1-3).

Maitrise et efficacité

Ce premier succès de la saison à l'extérieur pour l'ASNL ne souffre d'aucune contestation. Les Nancéiens ont certainement livré leur meilleur prestation collective de la saison. Elle vient confirmer le regain de forme constaté depuis la prise de fonction du coach, Benoît Pedretti. Bien organisée, l'ASNL s'est donnée les moyens de gêner son adversaire grâce une densité et une activité au milieu de terrain qui a constamment perturbé la formation niortaise. Cette maitrise s'est vérifiée également dans la construction du jeu, où malgré les prises de risques, l'équipe a su trouver l'équilibre.

Si collectivement l'ASNL a rendu une copie satisfaisante, c'est aussi parce qu'elle a retrouvé sa meilleure gâchette de la saison dernière. Quand Mickaël Biron trouve la mire, c'est toute l'équipe qui respire. L'ex-spinalien qui depuis le début de saison a toujours été généreux a cette fois été récompensé de son travail de sape. Une efficacité redoutable car face aux Niortais, les occasions n'ont pas été nombreuses. Tous ces signes positifs demandent confirmation pour l'ASNL contre ces prochains adversaires, Rodez, Quevilly et Nîmes, dont le maintien est aussi la seule préoccupation.