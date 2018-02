Mission impossible pour le Tours FC, lanterne rouge de Ligue 2. Les footballeurs se déplacent ce vendredi soir à Nîmes, 2ème du championnat et en course pour l'accession en Ligue 1. Les tourangeaux battus à domicile par le Paris FC vendredi dernier créeraient un petit exploit s'ils ramènent le point du match nul. Car les Nîmois ne sont pas intraitables à domicile : 3 défaites en 13 matches. Rémy Descamp, le jeune gardien prêté par le PSG, le reconnait. C'est pas facile, on est un peu dans le trou en ce moment. Il faut aller chercher le déclic et rester solides jusqu'à la fin de la rencontre pour éviter de cruelles désillusions comme ce fut le cas face au Paris FC.

Coup d'envoi du match à 20h.