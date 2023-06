Ligue 2 : montée assurée pour le Havre, probable pour Metz, Bordeaux suspendu à la commission de discipline

Le Havre est sacré champion de Ligue 2 et accède à la Ligue 1 après 14 ans d'absence, grâce à sa victoire (1-0) sur Dijon ce vendredi soir pour la 38e et dernière journée de L2. Une dernière journée chaotique et imprévisible pour les autres prétendants à la montée.

Le FC Metz, 2e, a aussi fêté la montée dans l'élite du foot français avec un succès face à Bastia (3-2). Mais il y a une incertitude car Bordeaux, actuel 3e, a vu son match interrompu suite à l'agression du buteur de Rodez par un supporter girondin à la 22e minute de jeu.

Commission de discipline lundi

Les Lorrains doivent attendre lundi la décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel concernant cette rencontre. Mais si les Girondins sont autorisés à rejouer le match, il faudrait qu'ils gagnent avec 5 buts d'écart pour monter en Ligue 1 à la place de Metz.

En bas de classement, incertitude aussi pour Rodez, dont le sort est lié à Bordeaux par le même match problématique. Rodez pourrait se maintenir en Ligue 2. En revanche, il n'y a plus d'espoir pour Dijon , Nîmes et Niort qui sont relégués en National.