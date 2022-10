Ligue 2 : N'Chobi blessé, la situation se complique sur le front de l'attaque pour le Stade Lavallois

Le Stade Lavallois joue de malchance avec ses attaquants. Après Sébastien Da Silva et Steven Nsimba, c'est au tour de Kader N'Chobi d'être blessé. L'Ivoirien souffre des muscles ischio-jambiers et est d'ores et déjà forfait pour la réception de Caen ce samedi 15 octobre.

L'attaquant ivoirien Kader N'Chobi est indisponible pour une dizaine de jours. © Maxppp - Vincent Michel Le Stade Lavallois n'avait pas besoin de ça. Déjà décimée en attaque, l'équipe sera privée de Kader N'Chobi ce samedi 15 octobre contre Caen. L'attaquant ivoirien est touché à l'ischio depuis le match à Grenoble, samedi dernier. Selon l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli, N'Chobi est "indisponible au minimum dix jours" à compter de dimanche dernier. Si l'évolution est bonne, l'attaquant et meilleur passeur de l'équipe pourrait être à la disposition de l'équipe pour le déplacement au Paris FC. Urgence à recruter un nouvel attaquant Il n'y aura donc que deux attaquants disponible pour la réception de Caen : Zacharia Naidji et Geoffray Durbant, mais l'entraîneur pourra aussi compter sur son meilleur buteur, Julien Maggiotti. Il y a donc urgence à renforcer le secteur et recruter un nouvel attaquant mais le club ne veut pas se précipiter et n'a toujours pas pris sa décision concernant Vinni Triboulet, à l'essai la semaine dernière. Par ailleurs, le défenseur Djibril Diaw a été ménagé ce jeudi matin à l'entraînement en raison de douleurs au dos. Samedi 15 octobre, le Stade Lavallois accueille le Stade Malherbe de Caen pour le compte de la 12e journée de Ligue 2 avec l'objectif de décrocher son premier succès à domicile.