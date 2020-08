Ligue 2 : Nabil Alioui rejoint le HAC pour quatre saisons

Le HAC tient sa quatrième recrue estivale. Le club ciel et marine vient d'officialiser l'arrivée, pour quatre ans, de Nabil Alioui, joueur offensif franco-marocain de 21 ans.

Natif de Toulon, Nabil Alioui était jusqu'à présent en contrat avec l'AS Monaco, où il n'a jamais vraiment réussi à éclore. Prêté lors de la saison 2018-2019 aux Belges de Bruges, il est resté blessé une bonne partie de la saison. En revanche, le joueur offensif a déjà une petite expérience en sélections internationales de jeunes.

Nabil Alioui a notamment participé l'an dernier à la coupe du monde des moins de 20 ans, sous le maillot de l'équipe de France. Il y a inscrit un but et deux passes décisives. En signant au HAC, le joueur, qui peut évoluer en pointe ou à l'aile, veut lancer sa carrière et assurer son éclosion dans un grand championnat. Il sait, par ailleurs, que son avenir international, plutôt du côté du Maroc, est aussi en jeu.