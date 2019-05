Ligue 2 : Nancy et Valenciennes réussissent à se maintenir à l'issue de la 37e journée

Nancy et Valenciennes sont parvenus à assurer vendredi soir leur maintien en Ligue 2 à l'issue de la 37e journée de championnat. Grâce à leurs victoires, ils comptent quatre points d'avance sur la place de barragiste.

Nancy a réussi vendredi soir à assurer son maintien en Ligue 2, à l'issue de la 37e et avant-dernière journée de championnat. L'ASNL recevait en derby le FC Metz et s'est imposé 1-0 face à leurs voisins lorrains, ceux-ci champions et assurés d'évoluer en Ligue 1 l'an prochain. Cette victoire permet aux Nancéiens de rester en deuxième division la saison prochaine.

Autre formation qui peut désormais souffler : Valenciennes. Les Nordistes ont battu Le Havre 1-0 et se classent 13e, à quatre points de la zone de relégation.

En bas de tableau, le Red Star FC est assuré de descendre la saison prochaine en National. De leur côtés, l'AJ Auxerre (15e), l'AC Ajaccio (16e), le Gazélec Ajaccio (17e), Sochaux (18e) et Béziers (19e) devront attendre la dernière journée de Ligue 2 le vendredi 17 mai pour savoir s'ils se maintiennent ou jouent les barrages.

Programme de la 38e journée de Ligue 2 jouée vendredi 17 mai à 20h45

Sochaux - Grenoble

Béziers - Nancy

Châteauroux - Clermont

Le Havre - Lorient

Lens - Orléans

Metz - Brest

Troyes - Ajaccio

Niort - Red Star

Auxerre - Valenciennes

Paris FC - Gazélec Ajaccio