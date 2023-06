Ligue 2 : neuf clubs retiennent leur souffle, les enjeux de la 38e et dernière journée

Il y a quelques semaines encore, le titre de champion de Ligue 2 semblait être promis au Havre. Mais dans l'âpre lutte pour la montée, les cartes ont été totalement rebattues, notamment en raison de l'apathie des joueurs du HAC. Alors que se tient vendredi la 38e et dernière journée du championnat, neuf équipes retiennent leur souffle.

Le Havre, Metz et Bordeaux peuvent encore espérer rafler le titre. En bas de classement, six équipes cherchent à éviter la relégation.

Pression maximale pour Le Havre

Pour Le Havre , deux défaites et un nul ont fait fondre leur avance avant la réception de Dijon (18e) et le club normand ne compte plus trois longueurs d'avance sur Metz et Bordeaux, de quoi en faire des cauchemars. Comme ils ne peuvent pas s'appuyer sur une bien meilleure différence de buts, les Normands peuvent en effet tout perdre.

Même la montée, alors qu'ils ont fait la course en tête toute la saison, n'est pas acquise puisqu'en cas de défaite face à Dijon - en lutte pour sa survie -, ils termineront 3e si Metz et Bordeaux s'imposent respectivement contre Bastia (4e) et Rodez (16e).

Les Girondins se retrouvent eux-aussi sous une énorme pression après avoir calé (1-0) à Annecy, ce qui leur a fait perdre la 2e place au profit des Lorrains. De fait, les Bordelais n'ont plus leur destin en main.

Lutte intense en bas de classement

Si Nîmes (19e) et Niort (20e) sont déjà condamnés, le suspense est total concernant les six clubs au-dessus, de la 13e à la 18e place. Ils se tiennent tous en trois points et tous les scénarios sont envisageables. Pour l'instant, ce sont les Lavallois (17e) et les Dijonnais (18e) qui ont le bec dans l'eau et la tâche semble plus accessible pour les Mayennais, qui se déplacent chez des Amiénois démobilisés (12e), que pour les Bourguignons, opposés aux Havrais.

Valenciennes (13e), Annecy (14e), Pau (15e) et Rodez (16e) sont au-dessus de la ligne de flottaison... Pour l'instant. Avec 45 points, les Nordistes et les Savoyards ont une petite marge avant leurs déplacements à Saint-Etienne (10e) et au Paris FC (8e). Surtout les seconds, qui viennent de torpiller les Havrais et les Bordelais.

Quant à Pau et Rodez, ils viennent justement de s'affronter. En s'imposant (2-1) en Aveyron avant d'accueillir Caen (5e), les Palois ont fait coup double puisqu'ils ont quitté la zone de relégation et mis un coup au moral de leur adversaire direct, désormais opposé à des Bordelais revanchards.

Le programme de la 38e et dernière journée de Ligue 2 :

