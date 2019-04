Ligue 2 : Nicolas Belvito offre la victoire au GF38 avec un but sublime

Grenoble, France

Une semaine après la déroute à domicile contre Orléans (4-0), les footballeurs grenoblois ont bien réagit en s’imposant à Ajaccio 2 buts à 1. De cette victoire on retiendra surtout le premier but de la saison en championnat pour Nicolas Belvito. Et quel but. A la 71ème minute, il hérite d’un ballon au milieu du terrain, et lobe depuis le rond central le gardien corse.

Grâce à ce but, et à cette victoire à Ajaccio, le GF38 gagne une place au classement de Ligue 2, et se retrouve 9ème après 32 journées.